Nu dați jos haina de iarnă! 20 de constănțeni sunt spitalizați!

În aceste zile am avut parte de temperaturi mai degrabă de primăvară decât de iarnă, așa că mulți am avut tendința să renunțăm la hainele groase. Nimic mai greșit, spun medicii. Managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş” din Capitală, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, atenționează: ”Chiar dacă afară sunt 16 grade C, nu daţi jos haina de iarnă, pentru că temperaturile sunt înşelătoare, iar organismul se adaptează, dar mai greu, la schimbările climatice bruşte”. ”Seara este rece, temperatura nu este uniformă, de aici şi frecventele boli care apar în acest sezon şi care ar putea fi evitate”, a adăugat profesorul. El susține că simplul fapt că oamenii ies doar în cămaşă sau rochie din casă, unde sunt 22-24 de grade C, la temperatura de 16-18 grade C de afară produce un mare disconfort organismului, care va reacţiona în felul lui, mai agresiv, ducând la boli mai grave sau la răceli. ”Nu mai punem mănuşile, dar plămânii trebuie protejaţi de răceală. Cei care au suferinţe cronice trebuie să fie şi mai prudenţi în acest sezon. Nu vă lăsaţi păcăliţi de soarele cu dinţi, nu spuneţi că dacă este cald, sunt 18 grade C, pot merge în pulover. Pământul este mai rece, iar această răceală poate afecta grav sănătatea unui organism şi aşa slăbit de bolile cronice sau de lipsa unei alimentaţii mai bogate în vitamine. Anul trecut vorbeam, la un moment dat, de lipsa soarelui pentru o perioadă mai mare. Acum vorbim de prezenţa lui îndelungată şi lipsa gerului sau a zăpezii. Organismul, acest agregat pe care cercetătorii nu reuşesc să-l descifreze, deşi se chinuiesc de milenii, trebuie respectat şi preţuit. Aşadar, iarna, chiar dacă este cald, nu vă îmbrăcaţi de primăvară”, a declarat profesorul. Valorile termice înregistrate în perioada Crăciunului au fost cu aproximativ 11 grade Celsius mai ridicate faţă de cele specifice acestei perioade. Vremea va reveni la normal începând din 29 decembrie.

Precizăm că în perioada 14 - 20 decembrie 2015 au fost diagnosticate în serviciul de boli infecţioase al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța 25 de cazuri de afecţiuni respiratorii, din care 20 de constănțeni au necesitat îngrijire pe patul de spital.