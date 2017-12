08:16:34 / 14 Ianuarie 2017

Lipsa deszapezirii in Constanta

Nu inteleg de ce nu exista nici un articol despre strazile si bulevardele din marele oras, Constanta! In afara unor masini de gunoi, pe care s-au montat niste lame si care s-au plimbat putin in anumite zone, in Constanta nu s-a facut nimic. Bineinteleles ca nici gunoiul nu a fost ridicat. Un contract valoros, "alocat" aceleasi firme de salubrizare, care incaseaza sume uriase pentru indiferenta de care ne lovim zilnic. Aceeasi cenzura ieftina, acelasi sistem defect! Nu s-a schimbat nimic in acest oras...decat oamenii care il administreaza, dupa propriile interese obscure! Este trist si revoltator...imi este rusine ca traiesc in acelasi oras cu voi!