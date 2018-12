Numărul comercianților „șterși“ din piață a urcat cu 6%

Numărul firmelor radiate a scăzut, în primele nouă luni din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similară din 2017, ajungând la 58.669, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 9.320 firme (cu 6,07% mai puţine faţă de primele nouă luni din 2017) şi în judeţele Cluj - 2.462 (minus 8,10%), Timiş - 2.365 (plus 5,53%) şi Iaşi - 2.335 (minus 11,15%). La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Covasna - 415 (cu 16,83% mai puţine faţă de perioada similară din 2017), Ialomiţa - 417 (plus 1,71%) şi Călăraşi - 471 (minus 23,41%). Creşteri semnificative ale radierilor s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 38,46%), Giurgiu (plus 31,99%) şi Vrancea (plus 24,76%). Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - 16.137 (plus 6,07% raportat la primele nouă luni ale anului trecut), agricultură, silvicultură şi pescuit - 6.968 (plus 33,18%) şi construcţii - 4.879 (plus 6,09%).