O clasă de... poliţişti

O meserie nobilă, frumoasă, uneori istovitoare, de care nu ai cum să te plictiseşti. O slujbă în care legătura cu întreaga comunitate este esenţială. Aşa arată profesia de poliţist văzută prin ochii inspectorilor-şefi ai judeţului Constanţa. Proiectul de promovare a meseriei de poliţist, realizat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, a debutat ieri după-amiază la Liceul Tehnologic Topraisar, unde 23 de elevi de clasa a XII-a şi-au exprimat dorinţa de a purta hainele legii în viitor. Şeful IPJ Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, şi adjunctul său, cms. şef Adrian Rapotan, le-au vorbit elevilor despre culisele acestei profesii… “Munca de Poliţie este exact ca inspiraţia unui artist plastic. Niciodată un pictor, când se apucă să realizeze un tablou pe o anumită temă, nu lucrează la program. El lucrează cât are inspiraţie, efervescenţă creativă. Aşa este şi un poliţist. În momentul în care ai un dosar care te incită, care îţi pune mintea la contribuţie, nu te laşi până nu-l termini”, le-a explicat cms. şef Adrian Rapotan elevilor.

O GĂINĂ = 200.000 DE EURO Şefii IPJ Constanţa le-au explicat elevilor cât de important este ca un poliţist care lucrează în mediul rural să provină din comunitatea pe care o are în grijă. “Să ştiţi că furtul unei găini pentru un om care trăieşte la ţară este echivalentul pierderii a 200.000 de euro pentru un magnat şi exact aşa trebuie privite lucrurile. Pentru femeia amărâtă de la ţară, care rămâne fără animale, cam asta reprezintă şi aceste plângeri trebuie tratate cu foarte multă seriozitate”, a declarat cms şef Constantin Dancu. Pentru a afla ce înseamnă meseria de poliţist direct de la sursă, elevii vor merge în practică la postul de Poliţie din Topraisar. “E o surpriză plăcută faptul că o clasă întreagă de elevi a ales meseria de poliţist. Să nu uităm că în Topraisar a existat şi există încă o unitate militară foarte importantă. Cadrele militare care au locuit şi încă locuiesc aici au impus un anume respect pentru uniformă, pentru rigoare, pentru lege şi ordine, un climat sănătos în care copiii au crescut şi iată că au ajuns la vârsta maturităţii şi îşi doresc să îmbrace uniforma”, a declarat inspectorul-şef al ISJ, prof univ. dr. Răducu Popescu.

TRADIŢIE DE FAMILIE La final, primarul comunei, Stelian Gheorghe, le-a urat elevilor mult succes şi spor la învăţat. “Sper să reuşească să devină poliţişti şi apoi să revină în comunitate. Eu m-am născut aici, am crescut aici şi am multă dragoste faţă de Topraisar. Îmi doresc ca şi poliţiştii să fie la fel”, a spus acesta. Pentru una dintre eleve, Poliţia este o tradiţie de familie. “Tatăl meu şi bunicul meu au fost poliţişti şi mi-aş dori să fac şi eu acest lucru. Am văzut ce înseamnă să fii poliţist şi nu mă sperie nimic, sunt dispusă să fac sacrificii. Ai capacitatea de a face dreptate”, a declarat Cristina Alina Mihai. Acest proiect va continua şi în localităţile Năvodari, Mihai Viteazu, Cogealac, Băneasa şi Hârşova.