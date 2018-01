O economie blazată, ca românul

Adoptarea monedei europene este cel mai bun proiect de țară pe care îl poate avea România, având în vedere inabilitatea politicienilor de a face pace suficientă pentru un ciclu politic, spune Adrian Mitroi, profesor la Academia de Studii Economice (ASE) - „Adoptarea monedei unice este o oportunitate și niciun fel de contraargument (nu suntem pregătiți, nu avem salarii, nu există convergență etc.) nu stă în picioare. Mitroi apreciază că politicienii nu pot sta în echilibru - „Tangajul politic se va schimba în mod constant. Atunci, singurul proiect înțelept, înțelegând constanta volatilității politice, este trecerea la euro. Și să nu ne comparăm cu Grecia. Finanțele noastre publice sunt mult mai solide, avem deficit, transparență, ba chiar o altă abordare și o cultură economică diferită“. Totuși, el consideră că societatea noastră este blazată economic - „Se vede și din exemplul bursei, care a intrat pe lista celor cu potențial de a trece de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă. Așa cum societatea românească este trei sferturi la euro, așa-i și bursa emergentă. Românul e blazat, nu mai are, în momentul de față, vigoare, forță și ambiție antreprenorială. Eu cred că bursa nu are cum să fie mai avansată decât societatea“. Să fie listarea companiilor de stat soluția mult așteptată? Poate, mai spune profesorul de la ASE - „Bursa pune un preț pe risc și îl alocă acolo unde, în mod normal, nu se bagă băncile. Listările au avantajul de-a mări valoarea participației statului. Probabil că o să fie mai multă lichiditate în piață“.