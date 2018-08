O fostă vedetă a tenisului preconizează victoria Simonei Halep la US Open

Mariana Simionescu e de părere că o mare parte din bagajul de informaţii pe care tatăl lui Florin Segărceanu l-a transmis elevelor sale, printre care s-a aflat şi Virginia Ruzici, a ajuns şi la actualele membre ale generaţiei care plasează România în clubul celor mai valoroase naţiuni ale lumii.

Simionescu, fosta soţie a suedezului Bjorn Borg, pune performanţele constănţencei într-un context mai larg şi realizează o paralelă interesantă. "Eu am sesizat potenţialul Simonei când nimeni nu avea încredere în ea. Cred că şi în aceste momente, de acolo, din cer, Aurel Segărceanu este mulţumit că eleva lui, Virginia (n.r. - Ruzici, managerul Simonei), a reuşit să dea României cea mai bună jucătoare a lumii. Totul a plecat de la el, de la Aurel Segărceanu, Bombonel - cum îi spuneam noi. El a avut încredere în noi, de la juniori. De Virginia, de Florenţa (n.r. Ruzici), de mine. Şi e responsabil, în mare parte, pentru tot ce am făcut noi, atât în viaţă, cât şi în carieră. Aşa că pot spune că a realizat un arc în timp până la Simona. Halep mizează nu numai pe o pregătire fizică de heptatlonistă, ci şi pe o pregătire mentală senzaţională. Asta am încercat şi noi să facem, în perioada noastră. Şi datorită lui Aurel Segărceanu", spune Mariana Simionescu, pentru ProSport.

Fosta componentă a echipei de Fed Cup, reprezentativă în care a evoluat alături de Virginia Ruzici şi regretata Florenţa Mihai, consideră că eleva lui Darren Cahill are şanse să se impună şi la US Open, turneu care debutează pe 27 august, după regalul de la Cincinnati, unde liderul WTA o întâlneşte, în turul secund, pe Ajla Tomljanovic. "Depinde foarte multe de ea dacă se va impune la Flushing Meadows, dar eu consider că are şanse mari. Jocul etalat la Montreal a arătat că deţine armele necesare pentru a anula şi un joc de nota 11, precum cel al lui Sloane Stephens. În plus, are un antrenor care adoptă decizii optimi în momente-cheie, dar o are în spate şi pe Virginia Ruzici, prietena mea care a crezut în ea cu toată puterea ei. Eu îi ţin pumnii Simonei, dar şi colegelor ei din această generaţie extraordinară", încheie Simionescu, pentru ProSport. Halep se află pentru a 41-a săptămâmă pe primul loc WTA şi are aproape 2.000 de puncte avans faţă de urmăritarea Caroline Wozniacki.

Fosta jucătoare de tenis a fost căsătorită cu starul Bjorn Borg, iar apoi a trăit o dragoste intensă cu fostul mare pilot de raliuri Jean-Louis Schlesser. Fiul lor, Anthony (28 de ani), întreţine pasiunea familiei pentru hergheliile de sub capotă şi organizează Africa Race, o cursă de anduranţă ce se vrea continuatoarea de drept a tradiţionalului Paris-Dakar.