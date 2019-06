O mașină second-hand din trei are kilometrajul măsluit

Aproape 30% dintre mașinile second-hand cumpărate, în ianuarie - mai 2019, în România, aveau kilometri dați înapoi de samsari. În total, țeapa se „întinde“ pe 4,7 milioane kilometri, ceea ce înseamnă o fraudă de mii de euro, relevă un studiu realizat de o platformă online de specialitate. Desigur, asta nu-i tot. La cei peste 4,7 milioane km măsluiți se adaugă și mai multe mașini (2,1% din total) cu daune majore sau chiar totale.

O maşină second hand din trei (29,4%) cumpărată în primele cinci luni, în România, avea kilometri daţi înapoi (în total - peste 4,7 milioane kilometri), relevă un studiu de specialitate, întocmit de către reprezentanţii platformei online InspectorAuto.ro. Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 maşini incluse în studiu, a căror valoare totală se ridica la aproape 17,6 milioane euro şi care aveau, împreună, peste 192,85 milioane kilometri reali, în anunţuri, cumulat, numărul de km era mai mic cu 4,74 milioane - „Această diferenţă reprezintă o fraudă de mii de euro, cumpărătorii plătind mai mult decât trebuie pentru maşinile respective. La cei peste 4,7 milioane km lipsă se adaugă şi un procent de 2,1% de maşini cu daune majore sau chiar daune totale“. Datele verificate arată că 14% dintre maşinile incluse în studiu erau cu peste 200.000 km reali, 51,5% între 150.000 şi 200.000 km reali, 21,8% între 100.000 şi 150.000 km reali şi 11,9% sub 100.000 km reali. Printre cele 14% cu mai mult de 200.000 km reali, în top cinci modele se află: VW Passat 2.0 TDI din 2013 - cu 403.000 km, Mercedes E Klasse din 2011 - cu 315.000 km, VW Polo TDI din 2010 - 295.000 km, Audi A6 din 2010 - cu 276.000 km şi BMW Seria 5 D din 2014 - cu 265.000 km. Ţările de provenienţă ale maşinilor verificate au fost Belgia - cu 30%, Olanda (22,7%), Germania (17,3%), Italia (17,3%) şi Franţa (12,7%). De asemenea, preţul mediu pentru o maşină second hand s-a situat la 14.500 euro, în timp ce preţul maxim era de 134.000 euro, iar preţul minim, de 2.500 euro. „Concluzia este că potențialii cumpărători cu un buget sub 10.000 euro sunt cei mai predispuși să fie înşelaţi, având cele mai mari şanse să cumpere o maşină cu kilometri daţi înapoi sau cu daune majore ascunse“, conchid cei de la InspectorAuto.ro. Platforma oferă istoricul de kilometri şi daune al unei maşini rulate pe baza seriei de şasiu şi are o bază de date de peste șase milioane de înregistrări. În acest fel, cumpărătorul poate şti concret dacă este pe cale să cumpere o maşină cu kilometri daţi înapoi, una care a avut doar avarii minore sau una care a fost daună totală.