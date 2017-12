O nouă dispută Boureanu-Tăriceanu

Face ce face liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu şi "trînteşte mucii" în fasolea liberalilor. Sîmbătă, de exemplu, pe cînd se afla la Şcoala de vară a TNL, de la Gura Humorului, el a afirmat că "modelul de urmat nu este nicidecum cel al băiatului cu mucii pe freză, cum îi place unui prieten de-al meu să spună despre cineva care a făcut parte din PNL, dar în prezent este suspendat". Bineînţeles că afirmaţia a generat reacţia lui Cristian Boureanu, care consideră că liderul PNL nu are "cei şapte ani de acasă": "Nu cred că poate fi ceva de comentat din declaraţia lui Călin Popescu Tăriceanu. Aş menţiona doar că săptămîna trecută am văzut declaraţia din judeţul Argeş a vicepreşedintelui PNL Teodor Meleşcanu, despre sancţiuni şi excluderi, care spune totul despre şcoala politică socialistă a acestuia, iar astăzi avem declaraţia domnului Tăriceanu, care spune totul despre cei şapte ani de acasă pe care nu îi are". Boureanu nu crede că Tăriceanu este în măsură să vorbească despre modele politice. Deputatul Cristian Boureanu este suspendat pentru un an din partid.