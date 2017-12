O nouă unitate mobilă SMURD!

O nouă unitate mobilă de terapie intensivă SMURD, cea de-a patra de acest fel din București, a fost inaugurată marți la Spitalul „Bagdasar Arseni“. ”Va fi un salt foarte important pentru această zonă. Sunt doi paramedici pompieri pe ambulanța respectivă, un medic și un asistent care vor ieși din spital. Acesta va fi al patrulea echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD București. Zona de aici era o zonă descoperită din acest punct de vedere. Bineînțeles, vine în completare la ce are. Și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov este conectat de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Bagdasar“ de unde vin medicii și asistenții, ceea ce înseamnă că mașina va staționa aici, va pleca de aici. Asta înseamnă că medicul și asistentul își fac treaba lor în UPU, dar când sună alarma, ei vor ieși pe mașină. Aceasta vine în completare la mașina care este la Spitalul Universitar și la celelalte două mașini de terapie intensivă operate de Spitalul Floreasca - una stă la Spitalul Floreasca și una în zona Pallady”, a explicat secretarul de stat în MAI, dr. Raed Arafat, citat de Agerpres. El a precizat că mașina va fi deservită fie de un medic rezident foarte bine pregătit aflat în ultimii doi ani de rezidențiat, fie de un medic specialist în medicină de urgență. ”Mașina este dotată cu tot ce trebuie ca o terapie intensivă mobilă. Ea poate să plece la urgențe din start, să fie prima mașină care sosește sau să fie trimisă în sprijinul altor echipaje, fie de la SMURD, fie de la Ambulanță, dacă se solicită sprijin. Sunt convins că va aduce o valoare adăugată la asistența de urgență și să ridice nivelul calitativ în zona de sud a Bucureștiului. O astfel de mașină poate să iasă și la șase, și la opt, și la zece intervenții în 24 de ore. Depinde de zi, depinde de situații. Numărul de medici este limitat și la SMURD, și la Ambulanță. Cu această mașină o să ajungem să avem între 11, 15, 16 mașini de urgență cu medici, dintre care o parte cu terapie intensivă și o parte de echipaje medicale de urgență cu medic cu competență de medicină de urgență prespitalicească”, a declarat dr. Arafat. El a mai spus că o altă mașină va fi inaugurată luna aceasta sau luna viitoare la Spitalul Floreasca. "...va fi mașina medicului coordonator al turei, care este medic cu experiență mare și care va pleca la cazurile care implică multiple victime. Va fi o gardă permanentă la Floreasca, alta decât garda de mașină de terapie intensivă. Un medic care este coordonator de tură pe accidente colective și care va pleca la cazuri cu accidente colective cu multiple victime. Luna aceasta sau luna viitoare va fi mașina funcțională”, a susținut Arafat. Coordonatorul SMURD București, Bogdan Oprița, a afirmat că o ambulanță SMURD ca cea inaugurată marți are în jur de 1.400 de intervenții pe an în București. Directorul medical al spitalului, Mircea Gorgan, a afirmat că este convins că asistența de urgență în partea de sud a Bucureștiului va fi de o calitate superioară.