Obama a sărbătorit-o pe decana de vîrstă a jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă

Preşedintele american, care a sărbătorit, marţi, împlinirea vîrstei de 48 de ani, a felicitat-o şi pe decana de vîrstă a jurnaliştilor americani acreditaţi la Casa Albă, care aniversa, la rîndul ei, vîrsta de 89 de ani! În sala de presă a preşedinţiei americane, Barack Obama i-a cîntat “La Mulţi Ani” jurnalistei Helen Thomas, care relatează evenimentele de la Casa Albă încă din anul naşterii actualului preşedinte american. Acesta i-a oferit prăjituri cu ocazia celei de-a 89-a aniversări a jurnalistei, după care a sărutat-o pe obraz.

Zîmbitoare, Helen Thomas, care a relatat evenimentele de la Casa Albă din mandatele fiecărui preşedinte american de la John F. Kennedy şi pînă în prezent, a discutat cu Barack Obama, care a ignorat întrebările celorlalţi jurnalişti despre propria lui aniversare şi despre vizita fostului preşedinte Bill Clinton în Coreea de Nord. “Helen doreşte să fie pace în lume, iar noi avem o altă dorinţă comună. Mi-a spus că îşi doreşte să fie votată legea reformei sistemului de sănătate”, a declarat Barack Obama, care a făcut deja din această lege una dintre priorităţile mandatului său. Helen Thomas, fostă jurnalistă a agenţiei UPI, lucrează în prezent pentru grupul de presă Hearst şi deţine un loc de onoare în primul rînd din sala de presă de la Casa Albă, locul în care a început să lucreze în 1961. Ea asistă în fiecare zi la briefingul de presă susţinut de purtătorul de cuvînt al Casei Albe.

Preşedintele şi-a celebrat propria aniversare evitînd cît mai mult posibil contactul cu presa, dar a luat prînzul cu 57 dintre cei 60 de senatori democraţi şi independenţi. Senatorii Edward Kennedy, Robert Byrd şi Barbara Mikulski au absentat din motive de sănătate. Robert Gibbs, purtătorul de cuvînt de la Casa Albă, a precizat că Barack Obama îşi va sărbători ziua de naştere în acest weekend, alături de familie şi de cîţiva prieteni, în reşedinţa prezidenţială de la Camp David.

Pentru prima dată de la preluarea mandatului de preşedinte, Barack Obama se confruntă cu prima campanie mai serioasă de ironizare. Mai multe postere care îl înfăţişează pe Barack Obama ca personajul The Joker din filmul “The Dark Knight / Cavalerul negru” au fost amplasate în zeci de locuri din Los Angeles. Afişul, al cărui autor a rămas încă neidentificat, este dominat de faţa lui Obama, cu buze date neglijent cu un ruj strident, machiat cu negru în jurul ochilor şi cu părul vopsit în culoarea verde. Sub imagine este scris cu litere mari cuvîntul “Socialism”, termen considerat o insultă în SUA, cunoscută pentru atitudinea anti-socialistă. Pînă la acest moment, afişele nu au fost revendicate de niciun grup sau persoană. Acuzaţiile vin ca urmare a încercării preşedintelui american de a introduce o serie de reforme în domeniul sănătăţii, într-un program ce are o valoare de 590 de miliarde de dolari.

Pe de altă parte, preşedintele american şi soţia sa, Michelle Obama, se numără printre persoanele cel mai bine îmbrăcate din lume, potrivit unei liste publicate marţi, de renumita revistă americană “Vanity Fair”. Barack Obama s-a alăturat actorului american Brad Pitt şi britanicului Daniel Craig, cel mai recent interpret al agentului James Bond, în primele zece poziţii ale clasamentului celor mai bine îmbrăcaţi bărbaţi din lume. La rîndul ei, Michelle Obama ca şi Carla Bruni-Sarkozy, soţia preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy, figurează printre cele mai elegante prime doamne din lume. Michael Bloomberg, primarul oraşului New York, actriţa Anne Hathaway şi prinţesa Letizia, soţia prinţului moştenitor al Spaniei, Felipe, au fost şi ei incluşi în această listă alcătuită de revista “Vanity Fair”.