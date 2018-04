Obiceiuri, tradiții și superstiţii în A DOUA ZI DE PAȘTE

În cea de-a doua zi de Paşte se respectă alte tradiţii şi obiceiuri păstrate din timpuri străvechi.

Tradiţiile şi obiceiurile de Înviere sunt cunoscute şi respectate de o mulţime de oameni încă din timpuri străvechi, însă nu acelaşi lucru se poate spune despre obiceiurile din cea de-a doua zi de Paşte, care nu sunt cunoscute de toată lumea.

În această zi se obişnuieşte ca finii să se ducă în vizită la naşi, cu colaci, pască şi ouă roşii, iar copiii merg la părinţi. Potrivit tradiţiei, în cea de-a doua zi de Paşte, ouăle se ciocnesc „cap cu dos”.

În zilele de Paşte existau interdicţii aspre, încă din moşi strămoşi: în prima zi nu era permisă plecarea din sat, nu se mătura prin casă, nu se pregătea mâncare iar masa de Paşte nu se ridica timp de trei zile. Astăzi, în a doua zi de Paşte, se obişnuieşte ca finii să se ducă în vizită la naşi, cu colaci, pască şi ouă roşii, iar copiii merg la părinţi. Nașii trebuie să îi ospăteze pe fini, tradiţia spunând că aceştia mergeau împreună la hora satului.

Un alt obicei presupune stropitul cu apă, în amintirea readucerii la viaţă a fetei de evreu, care a leşinat la aflarea veştii învierii lui Iisus.

Aşadar, lunea, feciorii stropeau cu apă fetele din sat, iar marţea fetele îi udau pe feciori. Obiceiul se păstrează şi astăzi, iar tradiţia de a stropi cu parfum rudele şi prietenii vizitaţi a doua zi de Paşte este o reminiscenţă târzie a acestei datini.

Tradiții, obiceiuri și superstiții în a doua zi de Paște

1. Se spune ca in aceasta zi se vor deschide portile iertarii si ale raiului. Astfel, cei care mor in cea de-a doua zi de Paste, nu mai trec prin Judecata de Apoi.

2. Potrivit traditiei, in aceasta zi este bine sa dai prin casa cu agheasma.

3. Se spune ca in aceasta zi este bine sa le dai rudelor de baut.

4. In Lunea Liminata, este bine ca finii sa le dea nasilor daruri. Acestia le vor oferi colaci, un covor tesut in casa, precum si un ulcior.

5. Tot in a doua zi de Paste, baietii vor merge la fete cu stropitul si cu valuritul.

6. In cea de-a doua zi de Paste se formeaza mai multe grupuri care vor merge pe la fiecare casa pentru a face urari de Paste. De asemenea, in fruntea acestui grup va fi o naframa alba, pusa pe o prajina.

7. Exista un obicei, numit „obiceiul udatului", pastrat de mai multa vreme. Potrivit acestuia, baiatii vor stropi fetele cu apa de la fantana. Astfel, ele vor fi frumoase, vor avea un an bun si vor fi curtate de flacai pe parcursul anului.

8. In biserica, preotii nu trebuie sa citeasca Psaltirea in aceasta zi si nici in celelalte zile ale Saptamanii Luminate.

9. Potrivit oranduielii bisericesti, pana in ziua Rusaliilor, credinciosii nu trebuie sa faca matanii in biserica.

10. In aceasta zi, dar si in celelalte zile ale Saptamanii Luminate, slujbele din biserica sunt diferite de slujbele tinute in restul anului. Lucrurile care se citesc in timpul slujbelor, precum si cantarile au legatura cu invierea Mantuitorului Iisus Hristos.