Obiecte de pe Titanic, la licitaţie

Peste 5.000 de obiecte recuperate de pe epava Titanicului vor fi scoase la licitaţie, pe data de 15 aprilie 2012, la New York, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naufragiul celebrului pachebot. RMS Titanic, filiala societăţii organizatoare a expoziţiilor Premier Exhibitions şi singura deţinătoare a drepturilor asupra acestor obiecte, a anunţat că a cerut casei de licitaţii Guernsey\'s din New York să organizeze acest eveniment.

Transatlanticul Titanic s-a scufundat pe 15 aprilie 1912, la două ore şi jumătate după ce s-a ciocnit de un aisberg, în timpul primei sale curse peste Atlantic. Peste 1.500 de persoane au murit în acest naufragiu. RMS Titanic (Royal Mail Steamer - vas poştal regal) a fost al doilea din trioul de supernave format alături de RMS Olympic şi HMHS Britannic, concepute pentru a oferi, fiecare, câte o cursă săptămânală şi pentru a domina afacerea transatlantică dintre Southampton şi New York, pentru compania White Star Line. Construit la şantierele Harland and Wolff din Belfast, Titanic a fost cel mai mare vas din lume, până la momentul scufundării sale. În timpul călătoriei inaugurale de la Southampton, în Anglia, apoi Cherbourg, în Franţa, Queenstown, în Irlanda, cu destinaţia New York, vasul s-a ciocnit cu un aisberg, la ora 23.40, în ziua de duminică, 14 aprilie 1912. Vasul s-a scufundat în două ore şi jumătate, după ce s-a rupt în două părţi, la ora 02.20 (15 aprilie).

În 2007, aceste obiecte recuperate de pe epava Titanic au fost evaluate de specialişti la o sumă totală de 189 de milioane de dolari. ”Sperăm să găsim un cumpărător care va putea să se ocupe de conservarea colecţiei şi a sitului naufragiului”, a spus preşedintele RMS Titanic, Christopher Davino. Nu a fost făcut public motivul pentru care este organizată această licitaţie, însă, în luna noiembrie, Premier Exhibitions şi-a reorganizat comitetul director, după ce a anunţat pierderi de aproape două milioane de dolari în cel de-al doilea trimestru al anului, mai ales în urma scăderii numărului de vizitatori ai expoziţiilor sale. O versiune 3D a filmului ”Titanic”, de James Cameron, realizat în 1997, va fi lansată în SUA şi Canada pe 6 aprilie 2012.