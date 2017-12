Ofertă de un milion de lire sterline pentru George Michael

Eliberat după aproape o lună de închisoare pentru că a condus în stare nepermis de euforică, George Michael a primit o ofertă de un milion de lire sterline pentru a face parte din juriul variantei americane a concursului de televiziune The X Factor. Onorariul considerabil nu este o premieră pentru artistul care a adunat peste 48 de milioane de lire sterline din concertele susţinute între 2006 şi 2008. Surse apropiate producătorilor afirmă că George Michael este foarte iubit în SUA, iar emisiunea The X Factor ar putea reprezenta platforma perfectă pentru resuscitarea carierei sale. În juriul aceleiaşi emisiuni ar mai fi doriţi Mick Jagger de la Rolling Stones şi Noel Gallagher, fost la Oasis. Lansat în anul 2004, The X Factor este un format de televiziune britanic prin care mai mulţi oameni obişnuiţi concurează ca aspiranţi la o carieră de cântăreţ.