Oficialităţile consideră „Callatis” 2008 o reuşită

Ultima seară a Festivalului „Callatis” a adus, duminică, în Portul Turistic Mangalia, şi oficialităţi, preşedintele PSD, Mircea Geoană, primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, dorind să urmărească finalul acestui eveniment de anvergură chiar de la faţa locului. Nicuşor Daniel Constantinescu s-a declarat încîntat de cea de-a X-a ediţie a „Callatis”-ului. „Este foarte important că acest festival continuă şi a fost, în opinia mea, unul dintre cele mai bune festivaluri de pînă acum, pentru că, într-adevăr, şi-a îndeplinit rolul de a reprezenta muzica românească şi de a promova staţiunile din Mangalia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora, ceea ce, pînă acum, din păcate, nu s-a întîmplat. Este prima oară cînd echipa nouă de la primărie, condusă de primarul Tusac, a reuşit să impună acest festival ca pe un eveniment, pe lîngă multe altele care vor urma aici, în staţiunile din sudul litoralului. Am venit la încheierea festivalului pentru că este normal să onorăm Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului”, a afirmat Constantinescu. La rîndul său, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat: „Vara aceasta nu am ajuns pe litoral decît puţin, dar m-am uitat la televizor şi am văzut un festival foarte reuşit. Mi-a plăcut foarte mult şi am venit atras de acest festival de muzică şi de faptul că primarul Mangaliei este un om deosebit. Se simte schimbarea!”.