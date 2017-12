Ortopezi de calibru ai Europei, la Constanța

11:05:35 / 16 Septembrie 2014

oare?

SROTM Eforie sud avea specialisti pe care ii cunoastea o tara intreaga asa ca nevoile constantenilor erau altele legate de specialitatile medicale. In alta ordine de idei,amestecul politicului in sistemul de sanatate este inacceptabil deoarece deschide drumul spre abuzuri si incompetenta, promovand oameni asemenea politicienilor;ar trebui vazut cam cat am platit noi modernizarea aceasta,cat costa chiriile si drumurile saptamanale ale acestor domni si doamne inapoi acasa . Nu pot sa nu ma intreb de ce acest domn care nu are titlu universitar conduce o clinica unde se pregatesc studenti si rezidenti;daca era asa de grozav de ce a ales sa paraseasca capitala,cand se stie ca pt. cine vrea cu adevarat sa practice medicina Constanta nu este chiar cel mai bun loc?Si asa revenim la interese, bani,incompetenta,anormalitate,inechitate,lucruri care nu au ce cauta intr-un sistem corect de sanatate si pe care le-a adus descentralizarea .