În data 9 decembrie 2017, Federația Asociaților Bolnavilor de Cancer (FABC) a organizat la Brașov, la Centrul Cultural Reduta, evenimentul tradițional dedicat biruinței pacientilor oncologici în lupta cu boala – ZIUA SUPRAVIEȚUITORULUI DE CANCER, ediția a XIV-a. La eveniment au participat peste 240 de pacienți din țară și din Brașov.

Evenimentul celebrează decizia de a trăi a pacienților cu cancer, lupta împotriva resemnării și efortul susținut pentru a învinge boala și sistemul. Cu această ocazie, chiar dacă evenimentul este dedicat bucuriei Nașterii Domnului și a sărbătorilor specifice de iarnă, FABC a dorit să aducă încă o dată în atenția opiniei publice, situația critică a pacienților oncologici din România. „Suntem ajunși la sfârșit de an, încă un an greu pentru pacienții români cu cancer, cu diverse probleme legate de accesul la noile terapii, dar și grave lipsuri în ceea ce privește accesul la medicamentele specifice, uzuale. Pacienții cu cancer din România au dus o luptă generalizată si inegala, atât cu boala, dar mai ales cu indolența autorităților care, prin lipsa de reacție și amatorism, au încălcat constant drepturile pacienților. Am fost nevoiți să apelam la instituțiile și cancelariile europene, pentru a ne apară un drept consfintit în Constituție: DREPTUL LA VIAȚĂ! În România, în fiecare zi mor 130 pacienți cu cancere – mulți dintre aceștia cu șanse reale de supraviețuire, chiar de vindecare, dacă ar fi avut acces, imediat, la investigații și tratamente. În concluzie, pacientul oncologic din România mai are un singur drept: DREPTUL SĂ MOARĂ!” a declarant Cezar Irimia, președintele FABC, citat intr-un comunicat al federației.

Au fost prezentate pe larg lipsa accesului la tratamentele uzuale și inovative, acolo unde nu există alternative terapeutice dar și lipsa accesului gratuit la investigații pentru stabilirea exactă a diagnosticului. Radioterapia nu asigură decât 27% din necesarul României, restul pacienților care necesită această terapie, murind cu zile! Imunoterapia introdusă în acest an pentru anumite forme de cancere, au dat o speranță pacienților, dar nu o garanție.

În continuare, lentoarea deciziilor de la nivelul Ministerului Sănătății, face victime. De aceea, pentru al doilea an consecutiv, pacienții au diagnosticat conducătorii sistemului de sănătate, cu mai multe boli grave:: NEPĂSARE, IRESPONSABILITATE, LIPSĂ DE RESPECT, ÎNCĂLCAREA FLAGRANTĂA DREPTURILOR CONSTITUȚIONALE, AMATORISM!

Și acum, în preajma Sfintelor Sărbători de iarnă, incertitudinea asigurării tratamentelor uzuale guvernează viața pacienților cu cancere!!!, potrivit sursei citate.