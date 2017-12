Pandurii Tg. Jiu, victorie mare la Chiajna

Vineri s-au disputat primele două meciuri din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1 la fotbal. La Chiajna, într-un duel al suferinţei, Pandurii Tg. Jiu a dat lovitura şi a câştigat întâlnirea cu Concordia, jucătorii antrenaţi de Flavius Stoican părăsind penultimul loc al clasamentului. Poziţie pe care a ajuns echipa pregătită de Dan Alexa, Concordia pierzând cele trei confruntări din play-out. La Botoşani, la debutul pe banca tehnică a ultimei clasate, ASA Tg. Mureș, Ionuţ Chirilă nu a putut face minuni, iar FC Botoșani s-a impus în partea a doua a jocului.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu 0-1 (Firţulescu 52) şi FC Botoșani - ASA Tg. Mureș 2-0 (Golofca 49, Vaşvari 59-pen.).

Programul partidelor din play-out, etapa a 3-a - sâmbătă, ora 18.00: CSM Poli Iași - ACS Poli Timișoara; duminică, ora 15.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 24p, 8. Botoşani 20p, 9. Iaşi 19p, 10. Voluntari 16p, 11. Pandurii 15p, 12. ACS Poli 13p (golaveraj: 3-1), 13. Concordia 13p (2-6), 14. ASA 9p.

CRAIOVA, ÎN CĂUTAREA PRIMULUI GOL ÎN PLAY-OFF

Programul meciurilor din play-off, etapa a 3-a - sâmbătă, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj; duminică, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - Dinamo București; luni: Astra Giurgiu - FC VIITORUL.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 30p, 2. FCSB 27p, 3. CFR 25p, 4. Craiova 24p, 5. Dinamo 23p (golaveraj: 0-0), 6. Astra 23p (2-3).

Toate meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.