Parchetele de pe lîngă Judecătorii, în criză acută de procurori

Apariţia Legii 356/2006, prin care au fost aduse modificări substanţiale Codului de Procedură Penală, a bulversat total activitatea justiţiei româneşti. Astfel, parchetele de pe lîngă judecătorii vor fi asaltate de mii de dosare a căror soluţionare cădea pînă acum în sarcina procurorilor de la instanţele superioare. Legiuitorii nu s-au gîndit însă şi la problemele care vor apărea odată cu acest transfer de competenţă, în sensul că parchetele de pe lîngă judecătorii au foarte puţini magistraţi, iar aceştia nu vor face faţă avalanşei de dosare. Prim procurorul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, Gigi Valentin Ştefan a declarat ieri că în 2005 la instituţia pe care o conduce au fost înregistrate aprox. 12.000 de dosare. Potrivit magistratului, noile prevederi ale Codului vor aduce implicit o creştere de 4000 pînă la 5000 de dosare care vor trebui soluţionate de Parchetul de pe lîngă Judecătorie, astfel că procurorii instituţiei nu vor putea face faţă situaţiei. Celor peste 16.000 de dosare preconizate că vor ajunge pe rolul Parchetului li se vor adăuga şi toate plîngerile prealabile pentru infracţiuni mai puţin grave şi care pînă acum se depuneau direct la sediul instanţei.

Criză la nivel naţional

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dezbătut ieri la Bucureşti problemele cauzate de acest transfer de competenţă şi de iminenta creştere a numărului de dosare la parchetele de pe lîngă judecătorii. Vice-preşedintele CSM, Cristian Deliorga a anunţat că 14 parchete din ţară dispun doar de cîte un procuror. De altfel, la nivelul tuturor parchetelor de pe lîngă judecătorii există nu mai puţin de 600 de posturi vacante. Deliorga a propus o primă soluţie de rezolvare a crizei, solicitînd CSM-ului să aprobe ca 100 dintre posturile vacante să fie ocupate de magistraţi care au ieşit din sistem sau avocaţi, sub condiţia ca aceştia să aibă minim 10 ani de experienţă în domeniul juridic. Consiliul a acceptat propunerea lui Deliorga, dar problema este departe de a fi rezolvată total. Noul Cod de Procedură Penală modifică radical competenţele parchetelor şi instanţelor. Astfel, furturile sau tîlhăriile vor fi cercetate de Parchetele de pe lîngă Judecătorii, în timp ce Parchetele de pe lîngă Tribunale vor rămîne doar cu anchetarea infracţiunilor contra vieţii, cele de mică corupţie, înşelăciuni, încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală şi a actelor de contrabandă.

DIICOT şi Ministerul Public, în continuare fără şefi

În cadrul dezbaterilor de joi, membrii CSM au luat în discuţie şi problema “penei” de procurori din conducerea ministerului de resort. Procurorul Dan Chiujdea a atras atenţia asupra faptului că de un an Ministerul are trei posturi vacante de şefi. Mai mult, de pe 21 iulie, postul de procuror general al României este de asemenea vacant, iar ministrul Monica Macovei nu a făcut încă vreo numire, în ciuda promisiunilor făcute. “De un an, Ministerul Justiţiei nu a venit cu propunerile pentru DIICOT şi de două luni pentru Ministerul Public, unde acum este o stare de aşteptare”, a mai declarat Dan Chiujdea.

În prezent, posturile vacante din conducerea Ministerului Public sînt cele de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), precum şi cel de procuror şef al Secţiei de Urmăriri Penale şi Criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Curţi. Mai mult, din octombrie, Parchetul Înaltei Curţi va rămîne fără procuror general adjunct, întrucît mandatul magistratului Gabriela Ghiţă expiră.