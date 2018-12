„Parchezi ca un bou“? Amendă 10.000 de lei şi maşina ridicată!

07:00:15 / 20 Noiembrie 2018

Coruptia domneste

Soferii de microbuze din celelalte judete, care tranziteaza Cta, ne-au spus ca ce vad ca se intampla in Cta, nu se intampla in nici un alt oras. Sa lasi masina parcata pe o strada principala a orasului, cu luminile pe stand by, ca sa te duci sa-ti faci piata, sa-ti iei tigari, sau pt altceva, NU se intampla in nici un oras al tarii. Repet, asta o spun soferii profesionisti. Sunt uimiti ca in Cta organele care ar trebui sa oblige soferii sa respecte legea, nu fac nimic. Probabil din cauza coruptiei si a incalcarii atributiilor de serviciu ce le revin.