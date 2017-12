Parcul de la Campusul Universității „Ovidius“ își va schimba înfățișarea!

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) și administrația locală au vrut să arate că între cele două instituții există o bună colaborare, așa că au inițiat o campanie de plantare de copaci în parcul Campusului Universitar. Deși au anunțat că la acțiune vor participa studenți, aceștia au fost mai puțin interesați de acțiune, mai ales că este vacanță, așa că au pus umărul la muncă reprezentanți ai universității, dar și ai administrației locale. ”Este o acțiune pe care am început-o în urmă cu o lună și jumătate, prin care încercăm să îmbunătățim parcul dendrologic al acestui areal, care este generos, dar care trebuie să capete și o utilitate mai bună. Astăzi salutăm această idee ca în cadrul proiectului inițiat de Primăria Constanța - „Curățăm Constanța Noastră“ - să primim o donație de copaci pe care să-i plantăm în această zi superbă de primăvară, tocmai în Joia Mare, ca un semn al dorinței de perpetuare a vieții, a spiritului”, a declarat, pentru ”Telegraf”, rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină. Parcul din fața Campusului Universitar a primit în dar 50 de platani care în câțiva ani vor face umbră și îi vor atrage pe studenți și pe constănțeni pe aleile sale. ”Cred că acest parc va căpăta, încetul cu încetul, tot cu sprijinul municipalității, un aspect absolut deosebit din punctul de vedere al atractivității, vrem să reamenajăm și intrările, să fie mai bine luminate, și instituția să fie mai bine reprezentată, mai vizibilă, ne dorim ca acest parc să devină o atracție pentru constănțeni”, a continuat prof. Rugină. La acțiunea de plantare au participat și două fetițe, care au spus că este prima dată când fac acest lucru și că vor veni peste ani să vadă cum a crescut copacul pe care l-au sădit. ”Întrucât suntem și în Joia Mare, am agreat împreună cu rectorul UOC să plantăm niște copaci trainici, viguroși, care să simbolizeze relația dintre municipiu și universitate. Acum rămâne de văzut cine udă rădăcina și cine se va bucura de frunzele din ce în ce mai verzi și mai mari, nu doar studenții, ci și copiii și nepoții noștri. Am vrut să dăm un mesaj de unitate între administrația locală și universitate, pentru că împreună trebuie să construim strategia de dezvoltare a municipiului Constanța”, a declarat primarul interimar al municipiului Constanța, Decebal Făgădău. Acțiunea de plantare va continua și în luna mai, iar aspectul parcului va prinde contur treptat, au promis reprezentanții celor două instituții.