Partidă de foc pentru CS Tomis

Deşi campionatul a debutat în urmă cu cinci săptămâni, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa va susţine abia duminică, de la ora 11.00, primul meci oficial în Sala Sporturilor din Constanţa. Handbalistele constănţene revin în faţa propriilor suporteri cu un meci spectaculos, urmând să întâlnescă, duminică, de la ora 11.00, HCM Roman, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale. Întâlnirea se anunţă una pe muchie de cuţit, în condiţiile în care elevele lui Cornel Bădulescu sosesc la Constanţa cu gândul la revanşă, după ce, în sezonul trecut, Tomis reuşea, graţie victoriei la limită de pe teren propriu, scor 20-19, să ajungă nesperat pe poziţia treia a clasamentului, ocupată o bună perioadă de romaşcane. „Va fi un meci foarte greu, având în vedere ce s-a întâmplat şi anul trecut în campionat. Noi am plecat de pe locul zece în clasament, când ele ocupau poziţia a treia, iar la finalul campionatului am făcut schimb de locuri. Noi am ajuns pe locul trei, iar ele nu au prins nici măcar cupele europene. Sper să fim la fel de puternice, să gândim la fel de pozitiv ca şi până acum şi să facem un meci foarte bun”, a declarat Andreea Tîlvîc, interul Tomisului. În plus, HCM Roman beneficiază şi de aportul Ameliei Busuioceanu, jucătoare care a părăsit formaţia constănţeană în vară. Spre deosebire însă de adversare, care nu au avut parte de un debut prea bun de campionat, echipa pregătită de Ion Crăciun şi Florin Cazan are un moral bun înaintea acestei partide. Celelalte întâlniri ale etapei - duminică, ora 11.00: HCM Baia Mare - CSM Bucureşti, Rulmentul Braşov - HCM Buzău; ora 18.00: CSM Cetate Deva - U. Reşiţa. Partidele Oţelul Galaţi - HC Zalău 23-22 şi Oltchim Rm. Vîlcea - U. Jolidon Cluj 38-30 s-au disputat în devans. Meciul SCM Craiova - Dunărea Brăila va avea loc pe 20 octombrie.

TREI ECHIPE JOACĂ ÎN CUPELE EUROPENE. Trei formaţii româneşti susţin în acest sfârşit de săptămână partide în Cupele Europene. Prima care a respirat aer european a fost HC Zalău, echipa pregătită de Gheorghe Tadici susţinând, ieri, pe teren propriu, prima manşă din turul secund al Cupei EHF cu HB Dudelange (Luxemburg). Zălăuancele s-au impus fără probleme în faţa modestelor adversare, scor 43-16 (23-9). Sâmbătă, de la ora 11.00, tot la Zalău, este programată partida retur. Tot în dublă manşă va juca şi Dunărea Brăila, cu Femina Vise (Belgia), partidele din turul 2 al Cupei EHF fiind programate sâmbătă şi duminică, de la aceeaşi oră, 11.00. În Liga Campionilor, Oltchim Rm. Vîlcea va susţine duminică, de la ora 18.00, a doua partidă din Grupa C, urmând să primească vizita formaţiei franceze Toulon.

Clasament

1. Oltchim 6 6 0 0 225-146 12

2. U. Jolidon Cluj 6 4 1 1 181-166 9

3. Oţelul Galaţi 6 3 2 1 161-142 8

4. CS TOMIS 5 3 1 1 146-131 7

5. CSM Bucureşti 5 3 1 1 147-143 7

6. HCM Baia Mare 5 3 0 2 134-130 6

7. HC Zalău 6 3 0 3 144-147 6

8. Dunărea Brăila 5 2 1 2 118-122 5

9. HCM Roman 5 2 0 3 130-134 4

10. Rulmentul Braşov 5 2 0 3 127-157 4

11. HCM Buzău 5 1 0 4 135-149 2

12. Cetate Deva 5 1 0 4 126-144 2

13. SCM Craiova 5 1 0 4 115-133 2

14. U. Reşiţa 5 0 0 5 102-147 0