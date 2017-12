Partidul modeştilor

Dacă ar fi să iau de bune declaraţiile unor liberali, PNL Mangalia este un partid al sfioşilor şi modeştilor fără egal! Sînt activişti silenţioşi, oameni de omenie, verticali pînă în măduva oaselor, care îşi văd de treburile lor… Au şi ei o meteahnă. Nu vor funcţii, nu aspiră la promovări! Constat că, în această formaţiune politică, ambiţiile pentru şefie mor din faşă, ceea ce este de necrezut pentru epoca în care trăim! Fiecare stă în pătrăţica lui şi nu visează la mălaiul vrăbiuţei de pe gard. Cînd vine vorba despre şefia partidului, liberalii mangalioţi sar ca arşi, refuzînd orice ofertă!” Nu vrem funcţiiiiiii! Nu vrem şefie, ci sclavieeeee!” De necrezut! În PD-L Constanţa, de pildă, se duc lupte seculare pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene. Pe această temă, cafturile nu contenesc! Asistăm la o permanentă vînătoare de gioale predispuse a fi luate la ţintă pe sub masă, locul ideal al confruntărilor politice de la periferie. În PRM Mangalia, ca să dau un alt exemplu, Ion Anghel concurează contra lui Ion Anghel pentru toate posturile de conducere. Sînt, cum s-ar spune, doi, dacă ar fi să ne luăm după logica estivală a celui mai mare campion în materie de cumul de funcţii. În PNL Constanţa, filiala municipală, este o aglomeraţie de nedescris. Soarta vitregă din politichie a făcut ca domnii Butnaru şi Culeţu să-şi dea coate reciproc într-un spaţiu restrîns de afirmare plenară. Nu ştiu ce caută Dănuţ Culeţu, fostul prefect al judeţului, pe treapta secundă a partidului, în postura de vicepreşedinte! Nu spuneai, bre, că vrei să te retragi din politică şi că nu te mai interesează jocurile de culise? Faţă de organizaţia din Mangalia, în PNL Constanţa, după cum am mai consemnat, se ascute de multă vreme securea războiului, dacă despre secure este vorba. Presimt că, într-un fel, la scară judeţeană, se vor repeta greşelile de la Congres. Într-un moment deosebit de dificil, caracterizat aşa prin prisma apropierii cu paşi repezi a alegerilor prezidenţiale, unii vor să producă schimbări cu orice preţ în partid! La acest moment, Gheorghe Dragomir a făcut dovada posibilităţilor sale de a menţine o anumită stare de echilibru în partid, dar cei care vor să-i ia locul cu orice preţ nu mai au răbdare! Din punctul de vedere al notorietăţii şi experienţei politice, sînt diferenţe mari între Dragomir şi Culeţu, ultimul fiind extrem de grăbit în privinţa alegerilor pentru principalele funcţii de conducere din partid. Revin la PNL Mangalia, unde nimeni nu concepe să se dezică de modestia caracteristică membrilor acestei formaţiuni politice. Pe unii dintre liberalii mangalioţi îi înţeleg. Ani de-a rîndul au stat la picioarele lui Zanfir Iorguş, mentorul politichiei locale. Situaţia nu s-a schimbat prea mult nici în prezent. Din păcate pentru liberalii de aici, partidul lor nu reuşeşte să se desprindă de umbra deputatului pedelist! A rămas precum marca lipită de scrisoare… În timp, s-au ţesut prea multe legende despre această alianţă tacită, ca să nu mai pun la socoteală întîmplările derulate în disputa pentru subordonarea Consiliului Local unor cauze diverse. PNL Mangalia este partidul modeştilor. În aparenţă. Pentru că, în realitate, sînt situaţii cînd vor să schimbe lumea. De foarte multă vreme asistăm la un veritabil război al nervilor pe frontul Consiliului Local, aflat, în prezent, ca să zic aşa, în stare de suspendare. Liberalii mangalioţi, aţîţaţi de exemplul revoluţionar al deputatului Iorguş, se numără printre principalii protagonişti ai disputelor din Consiliul Local. Dacă tot se zvîrcoleşte pe acest subiect, de ce nu o face direct, fără să mai accepte statutul de a nu ştiu cîta spiţă de la roata lui Iorguş! Cu atît mai mult cu cît, din cîte ştiu, Gheorghe Dragomir s-a implicat de foarte multe ori în medierea conflictului de la Mangalia. Poate că tocmai acest lucru i-a deranjat pe unii dintre colegii săi de partid, care nu văd cu ochi buni desprinderea PNL Mangalia de sub “tutela” lui Zanfir Iorguş!