Patru constănţeni la CB de atletism în sală

Federaţia Română de Atletism a anunţat, vineri, componenţa delegaţiei României care va participa la Campionatele Balcanice de atletism în sală, programate la Istanbul (Turcia), pe 18 februarie. Printre cei care vor face deplasarea se numără şi patru sportivi constănţeni, toţi legitimaţi la CS Farul, care sunt cotaţi cu şanse mari la un loc pe podium. Campioană europeană de tineret în aer liber, titlul cucerit anul trecut, Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea) va lua startul în proba de 60 m, în timp ce multiplul campion naţional Cornel Bănănău (antrenor Marian Ciser) va încerca să cucerească o medalie la 60 m garduri. Medaliată cu bronz la Jocurile Mondiale Universitare, Cristina Bujin (antrenor Lenuţa Dragomir) se numără printre favorite în proba de triplusalt, iar Iulian Geambazu (antrenor Cătălin Ganera) speră să ajute ştafeta României de 4x400 m să urce pe podium.

„Toţi patru au şanse la medalii, cu un plus pentru Cristina Bujin, care a arătat o formă bună la începutul acestui an, reuşind să îndeplinească baremul de calificare la Mondiale. În plus, întrecerea de la Istanbul reprezintă o verificare excelentă, ţinând cont că peste o lună, în perioada 9-11 martie, vor avea loc, în aceeaşi locaţie, Campionatele Mondiale, dar şi pentru Campionatele Naţionale, programate la sfârşitul lunii februarie”, a spus Sorin Başturea, director adjunct al CS Farul. Totodată, Iulian Geambazu va participa, în afara concursului, în proba de 400 m. Plecarea spre Istanbul este programată pe 17 februarie.