Paul Antoche rămâne la FC Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat sâmbătă, 13 iunie, faptul că jucătorul Paul Antoche şi clubul de la ţărmul mării au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu încă un sezon. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a paraft o nouă înțelegere și este nerăbdător să lupte pentru revenirea „alb-albaștrilor” în prima ligă a fotbalului românesc: „Mă simt foarte bine, am un an și jumătate de când sunt la Constanța și am făcut o treabă destul de bună. Din păcate, pandemia a stricat puțin lucrurile, dar sperăm ca în sezonul viitor să nu ne mai împiedice nimic să ne îndeplinim obiectivul care este declarat și pe care toți fariștii îl așteaptă: să readucem Farul pe prima scenă a fotbalului românesc”, a spus Antoche, care nu se teme de concurență în duelul pentru promovare: “Așteptăm să vedem cum se termină actualul campionat, cine va promova, ce se va întâmpla și în Liga 1. Indiferent de echipele pe care le vom întâlni, vom da totul pe teren ca să adunăm cât mai multe puncte, să fim în față și să putem emite pretenții”.

Paul Antoche, care a evoluat în sezonul trecut în 21 de partide, marcând trei goluri, le-a mulțumit suporterilor pentru susținere și speră că aceştia vor veni în număr și mai mare la meciurile din sezonul viitor: „Cred că și fanilor le este greu, că abia așteaptă să se întoarcă pe stadion. Îi așteptăm în număr cât mai mare! Le mulțumim pentru efortul pe care-l depun, tot timpul ne-au susținut și ne-au împins de la spate. Condițiile sunt destul de bune și se pot întoarce pe stadion. Ne dorim să-i facem fericiți la fiecare meci!”