PC ar putea să nu voteze bugetul de stat pe 2008

Preşedintele Consiliului Executiv al PC, Codruţ Sereş, a anunţat, ieri, că partidul din care face parte nu va vota proiectul bugetului de stat pe 2008 dacă pentru bugetul Apărării va fi alocat 2,38% din PIB, considerînd că este "impropriu şi nepotrivit" să se dea aceşti bani pentru achiziţii externe pentru armată, avioane de vînătoare, de transport, cu piscină sau nu, şi nu vor fi folosiţi pentru industria naţională de apărare. Potrivit lui Sereş, prin alocarea a 2,38% din PIB pentru Apărare, România se alătură ţărilor ca Franţa şi Germania, dar ţara noastră nu are o economie similară cu aceste state europene. El a adăugat că o parte din aceşti bani vor fi folosiţi probabil şi pentru participarea la războiul din Irak, sub mandat internaţional, care are o situaţie cît se poate de incertă. Sereş a mai arătat că PC doreşte să ştie ce fonduri au fost alocate resurselor interne şi cîte achiziţiilor externe şi, în calitate de secretar al comisiei senatoriale de buget finanţe, va solicita ca ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, să dea explicaţiile necesare. De asemenea, deputatul PC Ioana Popescu a anunţat că a fost depus, ieri, la Senat, din partea conservatorilor, un proiect de lege de modificare a Codului fiscal în sensul ca procentul de 2% din impozitul pe venitul global care putea fi direcţionat de contribuabili către ONG-uri să poată fi dat şi către fondul de pensii. Popescu a precizat că, în prezent, în Codul fiscal este prevăzută posibilitatea ca persoanele fizice să poată aloca 2% din impozitul pe venitul global pentru anumite ONG-uri. Ea a arătat că nu este vorba despre alocarea a 2% din impozit în mod suplimentar, dar trebuie să fie dată posibilitatea contribuabilor ca aceşti bani să poată fi alocaţi şi pentru fondul de pensii. Ea a arătat că acest proiect, dar şi proiectul privind constituirea fondului de solidaritate, nu afectează bugetul de stat, ci constituie soluţii alternative pentru majorarea pensiilor.