Pecineaga şi Kogălniceanu sunt campioanele turului

Sâmbătă s-a încheiat turul în Liga a IV-a la fotbal, iar Viitorul Pecineaga şi CS Mihail Kogălniceanu au terminat pe primul loc în clasamentele celor două serii. Deja se conturează candidatele la promovarea în Liga a IV-a, acestea fiind Pecineaga şi CS Agigea, ambele din Seria Est, judecând după valoarea loturilor. Rămâne de văzut cum se va descurca în play-off echipa din Kogălniceanu, singura din Liga a IV-a cu punctaj maxim. Seria Vest pare inferioară valoric Seriei Est, dar numai meciurile directe din play-off vor da verdictul. Returul debutează sâmbătă, cu etapa a 12-a, iar în 2012 se joacă până la etapa a 18-a.

Iată rezultatele etapei a 11-a, ultima din tur - SERIA EST: Victoria Cumpăna - CFR Constanţa 1-1 (S. Voicu 27 - E. Asan 44); la juniori: 2-4; CS Eforie - Aurora 23 August 1-1 (B. Buciumeaţă 13 - V. Bălteanu 92); la juniori: 1-5; CS Agigea - Vulturii Cazino Constanţa 8-4 (Al. Paraschiv 20, 29, 76, 87, C. Turtoi 28-autogol, Cl. Pîrvulescu 43, Al. Grămoşteanu 65, M. Nicolae 73 - G. Mustafa 11, R. Ferenţi 33, L. Buse 50, A. Cherim 86); la juniori: 7-5; CSO Ovidiu - Viitorul Pecineaga 1-5 (I. Zelca 38 - D. Calagi 2, 41, Enis Cogali 20, S. Sali 38, Al. Troacă 85); la juniori: 1-18. Sparta Techirghiol a stat. Meciul de seniori AS Cogealac - Portul Constanţa (la juniori: 0-10) s-a întrerupt în min. 10, când arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă a fost lovit de unul dintre jucătorii gazdelor. „În min. 10, jucătorul Corbu Ştefan (n.r. - de la AS Cogealac), după ce i-am arătat cartonaşul roşu, m-a lovit cu podul palmei peste faţă şi printr-un procedeu de K1 cu crampoanele în rotulă. Genunchiul s-a inflamat, fiind nevoie de intervenţia medicului. Cum durerile persistau, nu am mai putut continua meciul”, a notat Ciuchiţă în foaia de arbitraj. Clasament: 1. Pecineaga 25p (golaveraj 39-13); 2. Agigea 23p (43-14); 3. Ovidiu 18p (35-27).

SERIA VEST: CS Carvăn Lipniţa - CS Mihail Kogălniceanu 1-2 (M. Geileanu 6 - I. Treznea 50, C. Colciu 77); la juniori: 0-3; Perla Murfatlar - CS Cernavodă 1-1 (D. Piron 90 - M. Metcher 7); la juniori: 0-6; CSŞ Medgidia - Gloria Băneasa 4-3 (A. Cosma 30, 48, A. Sîrbu 40, St. Marin 56 - Cr. Arău 17, M. Costache 74, E. Cabason 87); la juniori: 2-1; Ştiinţa Poarta Albă - Recolta Nicolae Bălcescu 5-3 (A. Voineagu 11, D. Florea 20, 76, A. Baubec 41, Cl. Tican 93 - I. Goreac 10, M. Voicu 44, I. Creţu 71); la juniori: 3-0; Danubius Rasova - Carsium Hîrşova 4-3 (M. Ilie 48, 82, D. Matei 77, I. Ilie 87 - M. Paştea 13, I. Popa 19, D. Sterian 40); la juniori: 3-0. Tineretul Valea Dacilor a stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 27p/9j (golaveraj 44-9); 2. Rasova 21p (27-16); 3. Murfatlar 20p (32-13).

Clasamentele complete ale seriilor din Liga a IV-a la fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.