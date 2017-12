Pensii sub 2.000 lei, libere de taxe și impozite

Cei care au o pensie mai mică de 2.000 de lei sunt la un pas de a scăpa de impozitele pe venituri. De asemenea, pensionarii ar putea să nu mai fie obligați să achite contribuția la asigurări de sănătate. Asta se va întâmpla dacă președintele Klaus Iohannis va promulga legea adoptată, joi, de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, care vizează modificarea Codului Fiscal prin care se elimină plata CASS pentru pensii, precum şi a impozitului de 16% pe venit pentru pensii sub 2.000 lei. 207 deputați au votat „pentru“, iar 29 de aleși au votat „împotrivă“. Interesant este că acest proiect a fost votat și de parlamentarii PNL, care au spus că vor face opoziție. Pentru a nu pierde și bruma de electorat pe care o mai au, probabil că liberalii au zis că este mai bine să susțină acest proiect. Mai mult decât atât, ei vor să fie mai cu moț și au anunțat că vor depune un proiect de lege prin care toate pensiile să fie scutite de impozit, nu numai cele sub 2.000 de lei. Legea adoptată joi în Parlament a fost inițiată în legislatura trecută de fostul senator ALDE Cristiana Anghel.

SALARII ȘI PENSII MAI MARI?

Cu vești bune pentru pensionari vine și noul ministru al Muncii, Olguța Vasilescu. Ea a declarat, joi, că ordonanțele pentru creșterea pensiilor, dar și a salariilor trebuie adoptate imediat. „Sunt șapte ordonanțe, o să le vedeți pentru că o să le prezinte cineva de la partid. (...) Știți că acum prioritatea zero este bugetul“, le-a spus ministrul Muncii jurnaliștilor prezenți la învestire. Întrebată dacă există bani pentru măsurile „populiste“ anunțate de noul Guvern, ministrul Muncii a precizat că programul de guvernare va fi aplicat cu bună credință și nu se va întâmpla niciun dezastru în România. „Ce înseamnă măsuri populiste? Că populația trebuie să trăiască mai bine sunt măsuri populiste? Eu cred că o să vă convingeți foarte curând că vom aplica acest program cu bună credință și nu se va întâmpla niciun dezastru în România“, a subliniat Vasilescu.