Performanţa sportivă, premiată la Gala “10 Oameni de Valoare pentru Constanţa”

Luni seară, la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, s-a desfăşurat Gala “10 Oameni de Valoare pentru Constanţa”, eveniment organizat de “Isis Medical Center”, ocazie cu care două echipe constănţene au fost onorate cu premiul pentru sport: CVM Tomis Constanţa şi HCM Constanţa.

Club Volei Municipal Tomis Constanţa este cea importantă echipă românească de volei masculin din ultimii şase ani. A cucerit de şase ori la rând Cupa României între 2005 şi 2010, record absolut, a obţinut trei titluri de campioană a ţării şi s-a clasat de alte trei ori pe locul al doilea în campionat. Pe plan internaţional, CVM Tomis are la activ o clasare pe locul 3 într-o competiţie europeană intercluburi, GM Capital Challenge Cup, în 2009. „Suntem deosebit de onoraţi de faptul că o instituţie medicală care se ocupă cu sănătatea populaţiei a reuşit, printre toate obligaţiile pe care le are, să remarce şi sportul. Sportul, care şi el, prin tot ceea ce face, se ocupă de sănătatea populaţiei. Vă mulţumim pentru tot ce faceţi pentru sport, vă mulţumim pentru că apreciaţi activitatea noastră”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis. „Aş vrea ca aceste performanţe foarte bune obţinute de echipa noastră să continue. Nu ştiu cum vom sta din punct de vedere financiar. Sponsorii au din ce în ce mai puţină disponibilitate să finanţeze sportul şi îi înţeleg, pentru că sunt şi eu om de afaceri. Însă, cu bugete mai mici, consider că putem realiza aceleaşi rezultate”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Tot luni seară a fost premiată şi multipla campioană a României la handbal masculin, HCM Constanţa. Performanţa unică din handbalul masculin românesc din sezonul 2009-2010, când s-a reuşit calificarea între cele mai bune 16 formaţii ale Ligii Campionilor, cele cinci titluri de campioană şi cele două Cupe ale României câştigate în ultimii şapte ani au adus cinste sportului constănţean. „Vă mulţumesc în numele întregii echipe pentru acest premiu. Ar fi trebuit ridicat de întreaga echipă, dar mulţi dintre componenţi sunt la lotul naţional”, a declarat Marius Puşcaşi, membru în Consiliul de Administraţie al HCM Constanţa.

A urmat premierea directorului DJST Constanţa, Elena Frîncu, care de-a lungul timpului a oferit mereu sprijinul necesar structurilor sportive, contribuind la progresul continuu al sportului constănţean. Vicepreşedintele CS Farul Constanţa, Sorin Başturea, a primit din partea organizatorilor premiile cuvenite pentru antrenorul lotului naţional de gimnastică, Octavian Bellu, şi pentru gimnasta Ana Porgras, de la CS Farul, care nu au putut onora evenimentul, deoarece în perioada 19-20 martie vor participa la Internaţionalele Franţei de gimnastică.

