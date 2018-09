Personalul medical constănţean, testat şi evaluat! Despre ce este vorba

La Secţia Pneumologie TBC din Agigea, secţie exterioară a Spitalului Judeţean Constanţa, s-a încheiat activitatea de consiliere şi testare a personalului medical pentru HIV şi hepatite virale B şi C. Echipa Baylor, formată din 2 psihologi şi 2 asistenţi medicali, a efectuat două deplasări în luna septembrie la această secție a Spitalului Județean, 91 de cadre medicale beneficiind de servicii de consiliere şi testare gratuită.

Această acțiune de testare face parte din campania derulată de Baylor în parteneriat cu Spitalul Județean Constanța. De la începutul anului şi până acum au fost evaluate 1.200 cadre medicale urmând ca până la sfârşitul lui 2018 să fie testat întregul personal angajat al Spitalului Județean Constanța. „Cadrele medicale trebuie să conştientizeze riscul de expunere ocupaţională la HIV şi la virusurile hepatitice B şi C. Acest program de testare periodică a cadrelor medicale răspunde nevoilor acestora. Testarea pentru HIV și hepatitele B și C este indicată atât la angajare cât și în cadrul examenului medical periodic, ținând cont de faptul că aceste infecţii virale se pot transmite prin contactul sânge pe sânge. Personalul medical care beneficiază de serviciile Baylor de consiliere şi testare voluntară gratuită apreciază colaborarea cu echipele noastre de psihologi şi asistenţi medicali.Ne bucurăm, în demersul nostru, de sprijinul medicilor specialişti în medicina muncii. Campania de testare a personalului medical este unul dintre programele la care ţinem foarte mult: acesta demonstrează ataşamentul nostru faţă de comunitatea medicală locală şi permite depistarea precoce a bolilor care pot constitui un risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători sau pentru securitatea pacienţilor”,a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundaţiei Baylor Marea Neagră.

Acțiunile de consiliere şi testare pentru personalul medical au loc săptămânal, desfăşurându-se, după caz, în cabinetul Baylor din Policlinica 1, în secțiile exterioare ale Spitalului Judeţean sau în cadrul secțiilor spitalului. Planificarea personalului medical la testare este efectuată de echipa de medici responsabilă de medicina muncii, iar detaliile pentru fiecare secție sunt stabilite direct de echipa Baylor și asistentul șef al secției programate. „Am convingerea că necesitatea testării trebuie conștientizată de orice persoană, chiar dacă rezultatul poate să nu fie cel așteptat. Experienţa de psiholog clinician, acumulată de-a lungul a numeroase sesiuni de consiliere pretestare, îmi permite să afirm că, deși situaţia s-ar putea să nu fie una confortabilă în momentul comunicării rezultatului, cunoaşterea stării şi apoi gestionarea stării de sănătate cu ajutorul echipelor medicală şi psihosocială de la Baylor este în avantajul oricui află un diagnostic critic. Abordarea problemelor de sănătate şi menţinerea sub control a infecţiilor virale sunt paşii de făcut. În nici un caz ignorarea nu poate fi o soluţie. Primul pas pentru a combate infecţiile cu HIV, hepatita B şi C este cunoaşterea stării fiecărei persoane. Eu recomand testearea!”, a declarat Lavinia Elena Pană, psiholog clinician la Fundaţia Baylor.