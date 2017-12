Peste 500 de studenţi, fără locuri în cămine

Peste 500 de studenţi ai Universităţii „Ovidius” Constanţa vor rămîne fără locuri de cazare în noul an universitar. Preşedintele Ligii Studenţilor, Valentina Spînu, a declarat că, în prezent, sînt circa 2.000 de cereri ale studenţilor şi că numărul de locuri de cazare este de 1.497, fără locurile cadrelor didactice - în toate cele şase cămine studenţeşti (Pescărie 1 şi 2, Căminele 1 şi 2, de pe bulevardul Mamaia, Energetic şi Vasile Pîrvan). „Cel mai probabil, fără locuri vor rămîne studenţii care sînt la studiile cu taxă, care au medii mici”, spune reprezentanta studenţilor. „Noi unde o să mergem cu bagajele? Şi ce dacă sîntem la cu taxă, nu sîntem tot studenţii acestei universităţi?”, întreabă însă un student venit din Iaşi. Un altul, care este la studiile cu taxă, era deja hotărît să caute gazdă: „Nu am nicio şansă pentru că am avut şi o medie mică. A fost concurs de dosare, asta e”. Şi nu sînt singurii care vor merge să-şi caute gazdă. În zona Universităţii deja au fost lipite anunţuri prin care unii studenţi îşi caută colegi de apartament. Totodată, micii afacerişti profită de ocazie şi lipesc, la rîndul lor, anunţuri prin care caută studenţi. Studenţii vor fi nevoiţi să plătească la gazdă chiar şi 400 de lei, de cel puţin două ori mai mult decît ar fi plătit un loc la cămin.

Deşi reprezentanţii studenţilor sînt convinşi că sute de colegi vor rămîne fără un loc în cămin, rectorul Universităţii, prof. dr. univ. Victor Ciupină, declara, zilele trecute, că cele aproximativ 1.700 de locuri de cazare sînt îndestulătoare pentru nevoile instituţiei de învăţămînt. „Sînt convins că toţi studenţii care au dreptul la un loc în cămin vor primi unul”, declara prof. univ. dr. Ciupină.