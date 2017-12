Petrolul Moineşti şi Portul Constanţa, braţ la braţ spre Divizia C

Portul a retrogradat sîmbătă şi matematic, în urma înfrîngerii suferite la Moineşti. Petrolul, echipă deja cu gîndul la Divizia C, a cîştigat cu 3-2, prin golurile marcate de Bucurel (min.2), Ursu (min.7) şi Frimu (min.61-autogol), respectiv Ferenţi (min.10) şi Boghiţoi (min.53). "Am început foarte slab şi am primit repede două goluri. S-a văzut lipsa de concentrare, atît în atac cît şi în apărare. La 2-2, am avut mai multe ocazii de gol, dar au marcat tot ei, cînd Frimu a lovit greşit mingea la o centrare", a declarat antrenorul portuarilor, Ion Constantinescu, care a utilizat sîmbătă următorii jucători: L.Gheorghe (70 Iordache) - Frimu (65 Buruiană), Axinciuc, Puflene - Banoti, Sali (junior), Boghiţoi, Camboianu - Prodan (55 Grămoşteanu), Anghel, Ferenţi. În etapa viitoare, miercuri, Portul va juca pe teren propriu cu... Callatis Mangalia, în derby-ul judeţean al retrogradatelor.