Phil Collins a revenit pe scenă, la ceremonia de deschidere a US Open 2016

Cântăreţul britanic Phil Collins, în vârstă de 65 de ani, fost membru al trupei Genesis, își anunțase retragerea din muzică, anul trecut, dar şi-a făcut o revenire triumfală pe scenă, cântând la ceremonia de deschidere a turneului de tenis US Open 2016, informează contactmusic.com, citat de News.ro. Deşi publicul se aştepta ca starul britanic să interpreteze un singur cântec, Phil Collins i-a încântat pe fanii prezenţi la US Open, cântând nu doar piesa ”In the Air Tonight”, ci şi o versiune în duet a single-ului său ”Easy Lover”. Leslie Odom Jr., premiat cu Tony, despre care Phil Collins le-a spus spectactorilor că este ”un bun prieten”, a urcat pe scenă alături de starul britanic, cei doi cântând împreună, spre încântarea publicului, un cover al cântecului ”Easy Lover”. Potrivit site-ului Stereogum, postul de televiziune ESPN intenţionează să utilizeze piesele lui Phil Collins pe post de coloană sonoră pentru genericele emisiunilor şi transmisiunilor sale de la US Open. Odată cu deschiderea turneului de tenis, a fost inaugurat şi acoperişul retractabil al stadionului „Arthur Ashe“ din cartierul Queens, New York.

Aceasta a fost a doua oară când Phil Collins a urcat pe scenă după ce şi-a anunţat retragerea în urmă cu un an. În luna martie, la Miami, el a susţinut un recital în scop caritabil. La începutul acestui an, starul britanic a anunţat că îşi va lansa autobiografia în octombrie, dar şi că va începe lucrul la un nou album. Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul ”Face Value”, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar pentru cel mai bun cântec, "You'll Be in My Heart", din animaţia ”Tarzan” (1999), iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Phil Collins a făcut parte, printre altele, din figuraţia filmului ”The Beatles - A Hard Day's Night” (1964), a apărut într-un episod al serialului de televiziune ”Miami Vice” şi a fost protagonistul dramei romantice ”Buster” (1988), regizată de David Green. Şi-a împrumutat vocea şi unor personaje animate, în ”Balto” (1995) şi ”Cartea Junglei 2” (2003). În anii 1999, 2000 şi 2006, Phil Collins a revenit alături de Genesis. Starul britanic a fost căsătorit de trei ori şi are cinci copii. În 1999, Phil Collins a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2010 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în calitate de toboşar al grupului Genesis.