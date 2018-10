Piața auto, la viteza maximă a deceniului

Numărul autovehiculelor noi vândute în România, în primele nouă luni, a atins un volum de 134.831 unităţi, în creştere cu 20,2% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, în timp ce în segmentul second hand s-a înregistrat o scădere cu 8,3%, până la 346.918 exemplare, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA). Topul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale noi) este condus de Dacia, cu 38.211 unităţi, urmată de Volkswagen (12.458), Ford (10.222), Renault (10.184) şi Skoda (9.923). La autoturisme, ierarhia mărcilor are pe primul loc tot Dacia, cu 35.781 unităţi (31,5% cotă de piaţă), urmată de Volkswagen (11.191 unităţi şi 9,8% cotă), Skoda (9.923 unităţi, 8,7%), Renault (8.681 unităţi, 7,6%) şi Ford (6.948 unităţi, 6,1%). Pe modele, cu cele 14.361 unităţi vândute, Dacia Logan continuă să fie cel mai bine vândut, în intervalul ianuarie - septembrie, fiind urmat de Dacia Duster (8.868), Dacia Sandero (7.781), Renault Clio (4.050) şi Skoda Octavia (3.906). În funcţie de tipul de combustibil, autoturismele cu motoare pe benzină continuă să fie majoritare, ajungând, după primele nouă luni din 2018, la o pondere de 60,6%, semnificativ mai mare (+9,5 pp) faţă de anul trecut. Datele APIA arată, totodată, că, în septembrie au fost livrate 15.738 unităţi (cea mai bună lună a noua din ultimii zece ani!), cu 7,7% mai mult decât în luna similară din 2017. În continuare, în România, achiziţiile de autovehicule sunt realizate, în principal, de persoanele juridice (63%). Pe de altă parte, numărul de autoturisme achiziţionate de persoanele fizice (42.127 unităţi) este cu circa 29,3% mai mare decât anul trecut. La capitolul „verde“ (mașini electrice şi hibride), ponderea vânzărilor este de 2,6%, superioară celei de anul trecut (1,9%). Categoria autoturismelor rulate prezintă, în septembrie, o scădere cu 15%. Astfel, numărul total de autoturisme second hand înmatriculate în România a ajuns la 346.918 unităţi, cu 8,3% mai mic decât anul trecut. Cei de la APIA remarcă o oarecare îmbunătăţire a vârstei autoturismelor rulate importate, ca urmare a creşterii volumului (+27,3%) în segmentul de vârstă sub șapte ani şi scăderii cu circa 23,8% pe segmentul celor peste 12 ani.