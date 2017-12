Piaţa de capital, o alternativă de finanţare a companiilor

Multe persoane cunosc piaţa de capital doar din punctul de vedere al cumpărărilor şi vînzărilor de acţiuni, dar şi al cîştigurilor ce pot fi obţinute în urma acestora. Însă, piaţa de capital îndeplineşte un alt rol foarte important: atragerea de finanţare pentru firmele care vor să-şi crească afacerile. Acesta a fost şi subiectul dezbaterilor de ieri, în cadrul seminarului “Finanţarea companiilor prin bursă”, organizat, la hotelul Malibu din Constanţa, de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Asociaţia Brokerilor. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai societăţilor listate şi nelistate la bursă, ai firmelor nou înfiinţate cu potenţial de dezvoltare, dar şi companii prezente pe piaţa Rasdaq, care doresc să fie mai vizibile şi să-şi dezvolte afacerea prin promovarea la o categorie superioară a BVB, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale din Constanţa, Galaţi, Buzău, Tulcea şi Vrancea.

Proiectele de dezvoltare ale companiilor necesită surse de finanţare importante, imposibil de asigurat din resurse proprii, astfel că finanţarea pe piaţa de capital poate reprezenta soluţia pentru ca societăţile să-şi poată asigura dezvoltarea proiectelor în viitor. Cum ajută piaţa de capital? Piaţa de capital în principal, şi BVB în special, reprezintă instituţia care pune de acord cele două mari categorii de participanţi: cei care au nevoie de bani şi cei care îi oferă. “Prin acest eveniment, BVB a venit în Constanţa pentru a propune companiilor din această zonă modalităţi concrete de finanţare a proiectelor pe care aceste companii le au. Integrarea României în UE pune şi problema costului banilor, a finanţării companiilor, competiţia europeană între companiile comerciale aduce şi competiţia costului finanţării proiectelor”, a declarat Stere Farmache, directorul general al BVB.

Întrebat de ce majoritatea companiilor se feresc să atragă alţi investitori în propriile afaceri, Farmache a subliniat că este un sentiment normal, mai ales la societăţile de talie mică, unde antreprenorii se află în faza de achiziţie şi doresc să îşi crească afacerea prin propriile puteri. “Vine un moment în viaţa oricărei societăţi, cînd firma are nevoie de mai multă vizibilitate, de finanţări substanţiale, are nevoie să îşi reducă dependenţa de sistemul bancar şi, totodată, are nevoie să se poziţioneze mai corect în mediul concurenţial. Acel moment înseamnă listarea la BVB şi, pe măsură ce societăţile se maturizează, fac acest pas. În acest sens, sînt convins că tot mai multe societăţi vor trece din stadiul de la stadiul de companie listată la BVB”, a explicat Farmache.

Avantaje şi dezavantaje

Este un domeniu foarte criticat, întrucît mulţi agenţi economici se feresc de listarea la bursă pe motiv că ar trebui să afişeze o anumită transparenţă (deşi nu este cazul să se spună toate secretele companiei, ci doar raportarea obligatorie a unor date financiare obţinute la fiecare trimestru, semestru sau anual). Alţii spun că finanţarea prin piaţa de capital este destul de costisitoare, însă specialiştii afirmă contrariul. Ei explică faptul că, în cazul unui credit bancar, se achită o dobîndă pe lîngă suma împrumutată, în timp ce finanţarea prin piaţa de capital presupune emisiunea unor instrumente financiare (acţiuni), firma nefiind obligată să returneze fondurile atrase, ci doar să crească valoarea acţiunilor şi să plătească un dividend.

Există şi un produs similar creditului bancar, şi anume emisiunea de obligaţiuni, care reprezintă un împrumut public. “Cu excepţia taxelor legale pe care le presupune emisiunea de acţiuni, se poate spune că obţineţi o finanţare cu costuri zero. Cu alte cuvinte, prin finanţarea pe piaţa de capital obţineţi bani pe care nu mai trebuie să îi daţi înapoi, însă cedaţi o parte din companie. Astfel, la o proprietate veţi avea coproprietari în proporţia pe care o doriţi”, a declarat Paul Dan, preşedintele Asociaţiei Brokerilor. El a adăugat că, pe de o parte, se obţin banii necesari pentru dezvoltarea afacerii, iar pe de altă parte, afacerea se disciplinează. În plus, prin cotarea acţiunilor la bursă, compania va avea, zilnic, o valoare de piaţă. Totodată, prin această alternativă, dependenţa de bănci este redusă foarte mult. Conturile pe care le au companiile care doresc să se listeze la BVB reprezintă 4-5% din valoarea totală a ofertei publice iniţiale, procentul reducîndu-se odată cu creşterea valorii ofertei.