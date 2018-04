Piața neagră a țigărilor „arde“ tot mai puternic

În martie, piața neagră a țigărilor a crescut cu 1,6 puncte procentuale, față de ianuarie, la 17,2% din totalul consumului. Potrivit unui studiu de specialitate, patru dintre cele opt regiuni ale țări au înregistrat avansuri semnificative ale comerțului ilicit cu țigarete, cea mai afectată fiind Nord-Est, unde 90% dintre țigări sunt vândute pe sub tejghea. Sectorul tutunului este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier, motiv pentru care Fiscul încearcă și tot încearcă să facă ceva. Oficialii ANAF au anunțat că, în perioada următoare, va intensifica notabil acțiunile de supraveghere și control vamal.

PE PLUS Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în martie 2018 cu 1,6 puncte procentuale, faţă de ianuarie, până la 17,2% din totalul consumului, potrivit unui studiu de profil, citat de agerpres.ro. De asemenea, în primul trimestru, media comerţului ilicit este de 16,4%, cu 0,7 puncte procentuale mai mare comparativ cu perioada similară din 2017. „Patru dintre cele opt regiuni ale ţării înregistrează în martie creşteri semnificative ale comerţului ilicit cu ţigarete. Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de piaţa neagră, cu o majorare de 5,5 puncte procentuale (pp), până la 43,2%. Cea mai importantă revenire pe creştere e notată în vest, plus 9,3 pp, până la 27%. Majorări ale comerţului ilegal se înregistrează şi în sud-vest, de 6 pp, până la 19,9%, iar în sud - est de 3,5 pp, până la 16,4%. Din punct de vedere al provenienţei, cheap whites continuă să fie principala sursă, aflându-se în creştere cu 5,7 pp până la 55,9%. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova este în scădere accelerată, cu 11,1 pp în martie faţă de ianuarie, până la 21,2%. Ucraina, ca sursă de provenienţă este în uşoară creştere (2,7 pp până la 15,6%), iar Serbia este relativ constantă“, spune Marian Marcu, directorul Novel Research (compania care a realizat studiul - n.r.).

SITUAȚIE GRAVĂ La rândul său, directorul Juridic şi de Relaţii Publice din cadrul British American Tobaco (BAT), Ileana Dumitru, spune că Ministerul Finanţelor Publice (MFP) trebuie să aplice cât mai repede pachetul de măsuri anunţate recent, respectiv actualizarea legislaţiei în domeniul contrabandei şi securizarea frontierelor - „Aceste măsuri, pe care le susţinem şi pe care le considerăm fundamentale în lupta cu contrabandiştii, nu suportă amânare, rezultatele lor compensând categoric costurile. Contrabanda finanţează reţelele de crimă organizată, blochează dezvoltarea regiunilor de frontieră şi reprezintă o ameninţare serioasă la adresa securităţii statului“. De asemenea, reprezentatul JTI Romania, Moldova şi Bulgaria, Gilda Lazăr, punctează că piaţa neagră a ţigaretelor nu e o falsă problemă, în condiţiile în care bugetul statului pierde sute de milioane de euro, care se văd în încasările din accize şi taxe - „În nord-est, în sate şi comune, 90% dintre ţigaretele comercializate sunt vândute pe sub tejghea şi alimentează piaţa neagră. Pentru noi, implicarea în rezolvarea acestor probleme grave e o obligaţie“.

MIȘCĂ ȘI ANAF Potrivit vicepreședintelui ANAF, Bogdan Lari Mihai, în primul trimestru din 2018, echipele de control vamal au confiscat peste 3,1 milioane de ţigarete şi 361 de kilograme de tutun - „Direcţia Generală a Vămilor, prin structurile sale de specialitate, va intensifica acţiunile de supraveghere şi control vamal privind verificarea respectării condiţiilor prevăzute de lege în legătură cu introducerea în ţară, deţinerea, depozitarea, marcarea, comercializarea şi transportul produselor din tutun prelucrat în zonele de la frontiera României cu Republica Moldova şi Ucraina“. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.