Plata cu cardul la tarabă, moartea comerțului local?

09:16:53 / 12 Decembrie 2016

PSD de ce nu ia masuri?

Pe langa faptul ca sta politia pe capul lor, acum vor sa-i faca sa cumpere POS. Duceti-va in Franta, Belgia sau oriunde in vest si n-o sa vedeti pe nimeni cumparand cu cardul la piata. Este clar ca scopul e distrugerea micilor producatori si comercianti romani. PSD-ul spune ca apara businessul romanesc. De ce nu ia masuri?