Plîngeri penale şi echipe speciale de intervenţie la Mihail Kogălniceanu

Patru asociaţii de proprietari din localitatea Mihail Kogălniceanu au datorii, la RAJA SA, de peste 210.000 lei. Cele patru asociaţii curpind peste 70 de unităţi locative, blocuri, unele înregistrînd debite chiar şi din 2006. „Pentru recuperarea acestor debite, RAJA Constanţa a făcut tot ce era omeneşte posibil. De peste trei ani au fost făcuţi toţi paşii legali pentru stingerea acestor creanţe pe cale amiabilă. Iniţial, între asociaţiile datornice şi RAJA au fost încheiate procese verbale de eşalonare a debitelor. Din păcate, măsura nu a avut rezultatul scontat, asociaţiile înregistrînd noi debite după data semnării eşalonărilor. Au urmat apoi cesiunile de creanţă încheiate cu aceste asociaţii, în urma cărora RAJA prelua dreptul de urmărire a debitorilor în instanţă. Şi după încheierea acestor acte, asociaţiile au înregistrat din nou debite, ba mai mult nici creanţele cesionate nu au fost achitate. Pentru a se evita măsura drastică de debranşare, încă din primăvara anului trecut, SC RAJA SA Constanţa a încercat încheierea de convenţii de facturare individuală cu asociaţiile respective. Şi acest demers a rămas fără răspuns. Epuizînd toate acţiunile de recuperare a debitelor pe cale amiabilă, SC RAJA SA a fost nevoită să treacă la măsuri legale mai drastice”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea. Totodată, în urma sesizărilor primite din partea locatarilor din cadrul asociaţiilor, RAJA a făcut plîngeri penale împotriva administratorilor, pentru gestiune frauduloasă. În plus, SC RAJA SA a emis de la începutul acestui an şi pînă acum zeci de notificări şi somaţii de plată, care au culminat, la începutul lunii mai, cu avizele de debranşare. Nici aceste acţiuni nu au adus nici un rezultat. „În cursul dimineţii de vineri, echipele societăţii s-au deplasat în localitatea Mihail Kogălniceanu pentru a debranşa cele patru asociaţii. Acţiunea a fost stopată de locatarii furioşi că vor rămîne fără apă la robinete, prin agresarea angajaţilor RAJA. În cursul acestei dimineţi (luni - n.r.), însoţiţi de echipele de intervenţie ale unei firme de pază, reprezentanţii RAJA au reluat campania de debranşare. Locatarii furioşi au încercat şi de data aceasta să oprească acţiunea de debranşare. Nemulţumiţi că au rămas fără apă la robinete, au apelat la autoritatea publică locală, Primăria Mihail Kogălniceanu. Reprezentantul autorităţii, Iosif Valer Mureşan, a organizat, la Căminul Cultural, o întîlnire între reprezentanţii RAJA şi locatarii datornici. Deşi pare greu de crezut, din spusele celor prezenţi, un simplu administrator de asociaţie, cîştigă, la Mihail Kogălniceanu, peste 5.000 lei. Ba mai mult, aceeaşi administratori au eliberat locatarilor chitanţe fără ştampilă şi semnătură şi fără să se specifice pentru ce au fost achitate sumele. Culmea tupeului este că, pe unele liste de întreţinere, preţul apei ajunge şi la... 12 lei, în condiţiile în care un metru cub de apă are tariful 2,71 lei. Imediat după ce au aflat toate aceste amănunte, dar şi faptul că sînt facturi neachitate de ani către RAJA, furia locatarilor s-a revărsat asupra administratorilor care, în cîteva secunde, au dispărut din sală. Dînd dovadă de înţelegere, reprezentanţii RAJA Constanţa au oferit celor prezenţi consilierea juridică necesară pentru ieşirea din această situaţie, explicîndu-li-se, încă o dată, modalităţile prin care asociaţiile mamut se pot diviza în asociaţii mai mici şi convenţia de facturare individuală, singura măsură viabilă de evitare a acţiunii de debranşare, cînd, la nivelul asociaţiilor, există datorii. Totodată, s-a stabilit ca începînd de astăzi, toţi cei interesaţi de transformarea asociaţiilor mari în asociţii mai mici, dar şi de încheierea convenţiilor de facturare individuală, să se prezinte la sediul RAJA din localitatea Ovidiu, de pe strada Tulcei, unde vor primi consultanţă juridică gratuită de la reprezentanţii RAJA.