Polițiștii locali le predau elevilor lecții de siguranță rutieră

07:10:26 / 16 Noiembrie 2016

Un lucru foarte bun , de apreciat !

C u privirea pe smartphone si castile ( dopurile ) bagate in urechi , cam asa se traverseaza strada ! Calcati de masini , trenuri . etc , ...asta este rezultatul orelor de religie , cu Dumnezeu inainte ! Avem nevoie de educatie rutiera in scoli , avem nevoie ca aceasta sa fie intrdusa permanent...cel putin o ora pe saptamana !