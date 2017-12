Polițiștii români vor fi ca americanii?

08:43:33 / 25 Iulie 2017

Mai mare rasul

Se fac angajări in poliție ei care sunt acum nu au discernământ vezi medgidia gengazi a vrut sa se împuște ,Barbuc a vrut sa se împuște doua exemple la care armamentul din dotare nu are ce caută mai sunt besliu care cred ca are ceva ereditar din familie cine oare la angajat și ei vor alții tot așa c csa facă ,,,,,,,sindicatul face valuri cine știe ce urmăresc reprezentanții lor interese nici unul nu se zbate pentru cei ce cad in misiunii pentru ei personal