Politizarea uciderii lui Boris Nemțov

Într-un discurs susținut ieri la reuniunea Consiliului ONU pentru drepturile omului la Geneva, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că ”uciderea opozantului rus Boris Nemțov nu trebuie folosită pentru a obține câștiguri politice. Uciderea lui Nemțov este o crimă odioasă, care va fi investigată până la capăt”. Lavrov a adăugat că ”încercarea de a utiliza în scopuri politice uciderea mișelească a opozantului rus este condamnabilă. Trebuie să evităm orice politizare a agendei drepturilor omului sau, mai rău, utilizarea ei ca instrument pentru alimentarea confruntării”. De la tribuna înaltului for, Lavrov a promis că autorii asasinatului de vineri vor fi aduși în fața justiției, indicând că președintele Vladimir Putin supervizează personal ancheta.

Nemțov, fost vicepremier în epoca lui Boris Elțîn, când se spunea chiar că ar fi un posibil succesor al acestuia, a fost un critic virulent al politicii lui Putin față de Ucraina și l-a acuzat pe șeful statului rus că poartă un război nedeclarat cu statul vecin.

ANCHETĂ GREOAIE Toate camerele de supraveghere din Moscova au funcționat normal în noaptea în care a fost împușcat mortal opozantul rus Boris Nemțov, nefiind desfășurate niciun fel de lucrări de reparație, a precizat, ieri, serviciul de presă al departamentului pentru tehnologia informației din cadrul municipalității moscovite. Cotidianul economic rus ”Kommersant” a relatat în ediția sa de ieri că nu există înregistrări cu momentul crimei, deoarece mai multe camere de supraveghere din zona Kremlinului erau dezactivate vineri seara, când s-a produs crima, pentru lucrări de reparații. Boris Nemțov a fost ucis cu șase focuri de armă, dintre care patru l-au nimerit în plin, pe Marele Pod peste râul Moscova (Bolșoi Moskvorețki), la doar câțiva metri de Kremlin, de un individ care s-a urcat ulterior într-un autoturism, în care era așteptat de complicii săi, și a fugit de la locul faptei. Nemțov a fost ucis practic sub zidurile Kremlinului, dar de atunci a fost dată publicității doar o singură înregistrare, în care nu este vizibil momentul deschiderii focului asupra politicianului rus, întrucât în acel moment pe acolo trecea o mașină. Imaginile provin de la o cameră de supraveghere a postului de televiziune TVC pentru înregistrarea condițiilor meteo și a traficului din zonă.

Principalul martor în cazul asasinării liderului opoziţiei ruse, Anna Duriţkaia, un fotomodel ucrainean în vârstă de 23 de ani, care se afla alături de Nemțov în momentul crimei, a declarat că nu a văzut nimic suspect, nici faţa asasinului şi nici modelul maşinii folosite de acesta. ”Nu am văzut nimic. Când m-am întors, am văzut doar o maşină deschisă la culoare care demara”, a povestit tânăra. Duriţkaia a adăugat că a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a raportat crima la poliţie. Fata are interdicție de a părăsi Rusia și este la dispoziția anchetatorilor.