Portul a revenit pe podium

Ieri după amiază s-au disputat meciurile din etapa a şasea a Ligii a III-a la fotbal, cele şase echipe constănţene din seria a doua obţinînd următoarele rezultate:

@ Portul Constanţa - Inter Gaz Bucureşti 2-0 (Grămoşteanu 1, Stere 46). Victorie fără probleme pentru jucătorii antrenaţi de Dumitru Faitaş, Portul fiind cea mai bine clasată dintre formaţiile constănţene.

@ CSO Ovidiu - Phoenix Ulmu 1-0 (Steriu 91). Gazdele au obţinut in extremis cele trei puncte, printr-un gol marcat în prelungiri de Steriu după o fază creată de Meiroşu. "S-a întors norocul, pentru că şi noi am pierdut cîte două puncte în deplasările de la Steaua II şi Însurăţei, unde am făcut egal", a declarat antrenorul Sevastian Iovănescu, menţionînd că Ovidiu a înscris un gol şi în prima repriză, anulat pentru un ofsaid inexistent la Curt.

@ Callatis Mangalia - Viitorul Însurăţei 0-3 (Chioreanu 27, Vicol 40, 55). Callatis rămîne în coada clasamentului şi situaţia echipei devine problematică. Luni va fi convocată o şedinţă a Consiliului de Administraţie, în care se va analiza comportarea echipei în aceste prime şase etape.

@ Dinamo II - Aurora Cernavodă 6-4 (Simion 9, 54, Lemnaru 11, 39, 49, Damaschin 70/ Onofrei 47, Ferenţi 62, 87, Curumi 72). Scor de tenis pentru Aurora, care a ratat pe final intrarea în... tie-break, Stoian, Curumi şi Onofrei irosind mari ocazii!

@ Poli Timişoara - Oil Terminal 2-1 (Sabin 52, Păun 57/ M. Nicolae 60). Petroliştii nu s-au mişcat rău în acest prim meci după numirea ca antrenor a lui Dumitru Sărăcin, care însă mai are mult de muncă pînă va redresa echipa.

@ Steaua II - FC Farul II 2-1 (Niculae 73, Roman 95/ D. Florea 46). "Arbitrul a arătat patru minute de prelungire, dar a lăsat ultima fază să se termine şi aşa am primit golul înfrîngerii", a declarat antrenorul constănţenilor, Vasile Mănăilă.

Celelalte rezultate ale etapei: Dunărea Călăraşi - Dodu Bucureşti 2-0; Unirea Slobozia - Rocar Bucureşti 2-1; Petrolul Brăila - UFC Chitila 0-0.

Clasament: 1. Dinamo II 15p (+6 la adevăr); 2. Rocar 12p (+3); 3. Portul 12p (+3); 4. Călăraşi 11p (+2); 5. Slobozia 11p (+2); 6. Însurăţei 11p (+2); 7. Ovidiu 11p (+2); 8. Inter Gaz 10p (+1); 9. Dodu 10p (+1); 10. Chitila 10p (+1); 11. Farul II 9p (0); 12. Steaua II 7p (-2); 13. Brăila 7p (-2); 14. Cernavodă 6p (-3); 15. Timişoara 6p (-3); 16. Callatis 4p (-5); 17. Ulmu 2p (-7); 18. Oil Terminal 0p (-9).