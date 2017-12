Prefecții, numiți din nou pe linie politică?

18:27:09 / 30 Ianuarie 2017

Kakaule kandesti

OAAAU BANIAS MIR EA EMITE OPINI HA HA HA.DNL-E SMEN LASATI LASATI NU MAI DATI DVS LECTI.MAI DEGRABA BUCURATIVA CA SINTETI AFAR SJ CULMEA AVETI ALT MANDAT 4 ANJ SINTETI TRAITOR DIN BANI DE LA BUGET DE LA PROSTIME....DEH.CU MOTOARELE ALEA DIN PORT CE SE MAI AUDE.A VENIT PARANDARATUL!.NU UITATI ACU CITIVA ANJ ATI PRIM IN AUDIENTA UN OM CU O FICA A LUI.ERA ACELA CU UN DIAGNKSTIC BOALA FFF GREA.A CERUT AJUTOR DE LA DVS FIIND UN REPREZENTANT UN POLITICIAN ATUNCI LA PUTERE LA CIOLAN.L-ATI TRIMIS LA PRIMARUL MAZARE DE ATUNCI FARA AI DA UN MAR COPILULUI MINOR.MAJORUL VA RUGA/AJUTORUL CONSTA IN CEVA DE LUCRU FIINDULE EXISTENTA PRECARA.NIMIC NU VA CLINTIT IN CONVORBIREA APRINSA PE CARE O AVEATI LA TEL.AU PLECAT PRECUM AU VENIT FARA NICI UN REZULTAT MAI MUL DEZAMAGITJ SI SI SU SCURBITI.OAMENI IS MAXIM DE INOCENTI VA MAI VOTEAZA SA FACETI NIMIC SI NIMIC.INCASATI SALARI GRASE PT NJCI MACAR PREZENTA NU AVETI LA PARLAMENT.SANATATE SA AVETI CI AVEA TATAL ACELEI FETITE CARE A VENIT LA DVS IN AUDIENTA DA DA LA CONSTAMTA KA UNA DIN PORTILE PORTULUI LINGA O ALIMENTARA PE SUB UN PASAJ DE LA GARA CFR.POT DA DETALI MULTE DAK CONSIDERATI K II NECESAR. REGURGITEZ LA ASA ALESI.