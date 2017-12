PREMIERĂ! Rezistența la antibiotice, abordată într-o reuniune la Națiunile Unite

Liderii mondiali participanți la Adunarea Generală a ONU de la New York au cerut guvernelor, medicilor, laboratoarelor și consumatorilor să se mobilizeze pentru a ține sub control pericolul tot mai mare pe care îl reprezintă superbacteriile rezistente la antibiotice, cauza a numeroase boli din ce în ce mai greu de tratat. ”Rezistența antimicrobiană reprezintă o amenințare fundamentală pe termen lung pentru sănătatea oamenilor, producția de alimente și dezvoltarea durabilă", a declarat secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, în deschiderea primei reuniuni convocate vreodată pe acest subiect la Adunarea Generală a ONU, relatează France Presse, citată de Agerpres. "Suntem pe cale să ne pierdem capacitatea de a proteja atât oamenii, cât și animalele la infecții letale", a adăugat el. El a evocat ca exemple o epidemie de febră tifoidă care se răspândește în prezent în Africa, rezistența tot mai mare la tratamente împotriva SIDA și răspândirea unei forme de tuberculoză rezistentă la antibiotice, înregistrată până acum în 105 țări. Superbacteriile ar putea ucide până la 10 milioane de oameni pe an până în 2050, la fel de mult ca și cancerul, potrivit unui studiu britanic recent. "Situația este gravă și continuă să se înrăutățească'', "unii oameni de știință vorbesc despre un tsunami la relanti", a avertizat la rândul său directoarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Margaret Chan. "Dacă vom continua așa, o boală obișnuită cum ar fi gonoreea (boală cu transmitere sexuală n.r.) va deveni incurabilă. Veți merge la medic, iar medicul va trebui să vă spună „îmi pare rău, nu pot face nimic pentru dumneavoastră“". Ea a subliniat că nu a fost dezvoltată nicio nouă clasă de antibiotice de ani de zile, randamentul investițiilor pentru acest tip de medicamente fiind insuficient pentru industria farmaceutică. Responsabila OMS a cerut o acțiune coordonată din partea tuturor sectoarelor, public și privat, a guvernelor, cadrelor medicale, laboratoarelor, dar și a consumatorilor. Acestora din urmă trebuie să li se ofere posibilitatea de a consuma carne fără antibiotice", a subliniat ea, în condițiile în care transmiterea infecțiilor rezistente la antibiotice de la animale la carne și până la consumatori a fost larg documentată. Pentru a determina toți actorii publici și privați să se angajeze în luptă, liderii reuniți la New York au adoptat o declarație prin care se angajează să consolideze ghidul referitor la utilizarea antibioticelor, să răspândească mai bine informațiile despre acest fenomen, să promoveze cercetarea pentru noi clase de antibiotice și să încurajeze tratamente alternative.