Premieră: sezonul estival se va deschide pe 15 aprilie

Sezonul estival va fi deschis în acest an, în premieră, la jumătate lunii viitoare, pe 15 aprilie, atât în stațiunile de pe Litoral, cât și în Delta Dunării, au anunțat, vineri, reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD), citaţi de corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților ALDD, programul va fi transmis începând de săptămâna viitoare către agențiile de turism din România, ambasadele și misiunile diplomatice ale României în străinătate, birourile de turism externe ale Ministerului Turismului și mass-media. "Începând din luna ianuarie ne-am întâlnit cu organizatorii principalelor evenimente care vor avea loc în această vară în Mamaia și am preluat informații despre evenimentele din majoritatea stațiunilor de pe litoral și din Delta Dunării de la primăriile membre, cărora le mulțumim pe această cale. Vom avea evenimente majore în Mamaia, la Vama Veche, în alte stațiuni de pe Litoral și în județele Constanța și Tulcea, precum și în Delta Dunării”, arată, într-un comunicat, președintele ALDD, Corina Martin. Potrivit acesteia, în această vară vor avea loc câteva premiere în calendarul de evenimente estivale, prima fiind chiar deschiderea sezonului cu două săptămâni mai devreme decât în anii anteriori. "În premieră, în acest an deschidem sezonul estival pe 15 aprilie, când luăm Lumină de la malul mării (Sărbătoarea Pascală) și intrăm apoi în forță în sezon cu FedCup, o competiție de tenis feminin între România și Anglia, care va fi organizată în parteneriat cu Federația Română de Tenis între 17 și 23 aprilie. Din nou în premieră, din acest an vom organiza și o deschidere oficială a sezonului în Delta Dunării, eveniment care va fi sărbătorit în fiecare an”, a declarat președintele ALDD. Potrivit Corinei Martin, minivacanța de 1 Mai va începe încă de pe 27 aprilie, când va fi lansată ediția 20 a Festivalului de muzică electronică Sunwaves din Mamaia, la care se așteaptă participarea a peste 7.000 de turiști străini din vestul Europei și mii de participanți din România. "Deschidem sezonul și la Vama Veche, sâmbătă, 29 aprilie, și continuăm duminică la Mamaia cu un Show de mașini de drift și mega concert pe plajă cu trupele Provincialii, Vunk și îndrăgitul Ionuț Galani, după care lansăm alături de turiștii noștri sute de lampioane între Mamaia, Vama Veche și Delta Dunării”, arată Corina Martin.

Potrivit acesteia, în weekend-ul 27 aprilie - 1 mai sunt așteptați aproximativ 40.000 de turiști pe litoral și în Delta Dunării.