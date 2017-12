Premii pentru campioanele mondiale

Gimnastica aerobică românească domină Campionatele Mondiale. Elevele antrenoarei Marcela Fumea s-au întors de la competiţie din China cu titlul mondial pe echipe. Mihaela Pohoaţă a adus o altă medalie de aur în proba de cuplu, în timp ce trioul din care au făcut parte şi constănţencele Cristina Nedelcu şi Mădălina Cioveie a obţinut medalia de bronz. În proba de grup, unde au participat Cristina Nedelcu, Mădălina Cioveie şi Cristina Marin, România a ratat la mustaţă podiumul, încheind pe locul 4. “Performanţa este extraordinară, pentru că sîntem la al treilea titlu mondial consecutiv pe echipe şi am cîştigat în China, în faţa unor adversari extraordinari de puternici, care visau să cîştige la ei acasă. Le-am stricat însă planurile. Gimnastica aerobică este cel mai bun sport din România în acest moment. Avem peste 60 de medalii europene şi mondiale în ultimii zece ani, dintre care 22 de aur”, a spus Marcela Fumea. “Pentru mine este un început de drum excelent, ţinînd cont că am participat la primul Campionat Mondial din cariera mea. Am muncit mult şi mă aşteptam la aceste rezultate”, a adăugat Cristina Nedelcu.

După sosirea din China, sportivele şi-au petrecut vacanţa la Mamaia, fiind cazate la Hotelul "Flora". “Ne-am simţit extraordinar aici, la doi paşi de plajă. Plajă, discoteci, bowling şi alte distracţii pentru sportive şi mă bucur că s-au simţit atît de bine, pentru că meritau după atîta muncă”, a adăugat Marcela Fumea.

Cu excepţia Mihaelei Pohoaţă, plecată acasă pentru a rezolva unele probleme personale, sportivele de la CS Farul şi antrenoarele au fost premiate ieri, într-o scurtă ceremonie desfăşurată pe terasa Hotelului "Flora".