Preşedintele propus de PD-L, un candidat de 2%!

PD-L Constanţa reuşeşte, prin acţiunile membrilor săi, să depăşească chiar şi imaginaţia lui Caragiale, „Scrisoarea pierdută“ a acestuia devenind deja banală pentru pedeliştii de la malul mării. Scandalul din organizaţia constănţeană a depăşit cu mult limita admisă, conducerea centrală admiţînd, neoficial, că imaginea partidului are mult de suferit. După demisia lui Ion Popescu, pedeliştii renegaţi credeau că lucrurile vor intra în normal. În acest sens, sîmbătă, membrii celor două tabere au avut o tentativă de întîlnire de conciliere, la sediul organizaţiei judeţene. Timp de aproape două ore, încuiaţi la propriu în sediul organizaţiei judeţene, renegaţii şi pedeliştii oficiali au încercat să lămurească situaţia conflictuală. Chiar dacă nu au fost mandataţi de conducerea numită a partidului, Tudorel Calapod, Paul Brînză şi Gigi Chiru au dialogat cu colegii lor exilaţi, fără vreun rezultat. Duminică dimineaţă, la sediul organizaţiei municipale Constanţa a PD-L, membrii Biroului Permanent Judeţean (BPJ) numit de Biroul Permanent Naţional (BPN) s-au întîlnit pentru a discuta propunerile pentru preşedintele interimar al partidului la Constanţa. După demisia lui Popescu, în cadrul unei şedinţe fulger, au existat cîteva propuneri. Mai mulţi membri ai BPJ l-au propus ca înlocuitor al lui Popescu pe primarul de la Valu lui Traian, Florin Mitroi, care a refuzat. Surprizele nu au întîrziat să apară. Dorel Onaca, cel care fusese înlocuit de Elena Udrea după alegerile locale, s-a autopropus pentru funcţia de preşedinte interimar. Mircea Banias, cel care a făcut parte din Biroul Permanent Local (BPL) care, de asemenea, fost dizolvat după alegerile locale, s-a autopropus şi el interimar, considerînd că a avut o activitate politică intensă în partid. În fine, ultima propunere a fost Paul Brînză. Cum Mitroi a refuzat şi Onaca s-a retras au rămas Mircea Banias şi Paul Brînză, primul dintre aceştia obţinînd cele mai multe voturi. Astfel, BPJ al PD-L Constanţa va înainta ca propunere Biroului Permanent Naţional (BPN) pentru funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei judeţene pe Mircea Banias. Surse din PD-L susţin că activitatea politică a lui Banias se rezumă la rezolvarea propriilor interese, cea mai elecventă dovadă fiind, în opinia aceloraşi surse, abilitatea sa de a se lipi de cei care se află la putere. (Singurul lucru cu care se poate lăuda Banias este funcţia de director al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, în perioada 2005-2007.) Acesta este probabil şi motivul pentru care Banias nici nu a fost băgat în seamă atunci cînd şi-a exprimat dorinţa de a fi candidatul partidului la Primăria Constanţa, sondajele nedîndu-i mai mult de 2%.

Alba - neagra cu decizia Comisiei de Litigii

Un alt punct discutat la şedinţa BPJ de duminică s-a referit la decizia Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL) privind legalitatea Consiliului de Coordonare Judeţean (CCJ) desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor pe 2 august. Nemulţumiţi de activitatea conducerii partidului la nivel judeţean, 49 de preşedinţi de organizaţii locale au solicitat convocarea unui CCJ. La şedinţa respectivă au fost luate mai multe hotărîri - anularea excluderilor făcute de Ion Popescu şi numirea unei noi conduceri la organizaţia judeţeană a PD-L Constanţa care să fie legitimată de CCJ. În urma votului din 2 august, Constantin Chirilă, care fusese exclus din partid de Ion Popescu, a fost numit preşedinte interimar. În aceeaşi zi, membrii noului BPJ s-au deplasat la sediul organizaţiei judeţene considerînd că sînt legitimaţi de partid pentru a prelua conducerea. Membrii BPJ numit de BPN au considerat ca fiind în afara statutului întîlnirea din 2 august, motiv pentru care au făcut o plîngere la Comisia Naţională de Statut, Etică şi Litigii. Prim-vicepreşedintele PD-L, Theodor Stolojan, declara, în urmă cu o săptămînă, că legalitatea acelui CCJ nu o poate stabili decît CNSEL, după analizarea situaţiei. Comisia a analizat documentele depuse şi în 5 august a emis o decizie potrivit căreia: „ Art.1 …întîlnirea din 2 august a unor membri PD-L Constanţa este lovită de nulitate în baza prevederilor statutare. Art.2 Comisia constată că toate hotărîrile adoptate cu ocazia acelei întîlniri sînt lovite de nulitate, nu au produs şi nu pot produce efecte“. Bucuroşi nevoie mare, membrii BPJ numit de BPN s-au grăbit să facă publică această decizie, considerînd că au fost deja declaraţi învingători. Numai că lucrurile nu sunt aşa cum şi-ar fi dorit ei. Reprezentanţii renegaţilor au declarat că decizia făcută publică nu este definitivă, motivînd că CNSEL nu a finalizat încă ancheta la Constanţa. Declaraţiile acestora au fost întărite de secretarul executiv al PD-L, Mircea Toader. „Ceea ce conducerea de la Constanţa a făcut public nu este o decizie definitivă. În prima fază au fost depuse o serie de documente care au condus la decizia respectivă. Ulterior, la comisie au fost depuse şi alte documente, motiv pentru care comisia a amînat pentru cîteva zile decizia finală“, a declarat Mircea Toader. Nu acelaşi lucru a fost susţinut şi de înlocuitorul temporar al lui Ion Popescu, Adrian Gheorghiţă, care a declarat: „Consider că chestiunea CCJ-ului a fost încheiată prin această decizie, care este definitivă. Nu cred că cineva din CNSEL îşi poate permite să modifice o decizie pe care a dat-o“. În încercarea de a lămuri situaţia am luat legătura cu semnatarul deciziei CNSEL din 5 august 2008, Mircea Valentin, vicepreşedintele CNSEL. Acesta a precizat că ceea ce conducerea de la Constanţa a făcut public, deşi nu trebuia, nu este decît o decizie preliminară. „Comisia a analizat situaţia de la Constanţa. Am primit în primă fază o serie de documente care ne-au condus la decizia la care s-a făcut referire. Sîmbătă am primit noi elemente în acest dosar, motiv pentru care am amînat decizia finală pentru cîteva zile. Duminică am trimis către organizaţia judeţeană un document în care precizăm că decizia este preliminară şi că în cîteva zile finalizăm dosarul de la Constanţa“, a declarat Valentin Mircea. Surse din PD-L susţin că săptămîna aceasta se va pune capăt scandalului de la Constanţa care va avea ca finalitate împăcarea celor două tabere „cu cîteva victime“, că aşa este la război.