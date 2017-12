Preşedintele UNJR resuscitează subiectul SIPA! Ce spune Ponta

În vâltoarea scandalului politic din ultimele zile, subiectul atât de arzător, săptămânile trecute, al arhivei SIPA a intrat în uitare. Ca şi comisia de anchetă privind alegerile din 2009, dacă tot suntem la acest subiect. Dana Gîrbovan, preşedintele UNJR, a readus însă în discuţie desecretizarea arhivei SIPA, întrebând noua conducere a Secretariatului General al Guvernului cine a intrat în arhivă după adoptarea HG de desecretizare şi cine o va face de acum încolo. "Ce se întâmplă în aceste zile pe scena politică confirmă, o dată în plus, justeţea motivelor pentru care UNJR şi AMR s-au împotrivit modului în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a iniţiat şi elaborat Hotărârea de Guvern, asumată de Guvernul Grindeanu, prin care arhiva SIPA va fi inventariată din nou", susţine Dana Gîrbovan într-o postare pe Facebook, făcând referire la suspiciunile potrivit cărora Guvernul şi majoritatea parlamentară ar dori să folosească arhiva pentru şantajarea magistraţilor, născute odată cu decizia ca judecătorii şi procurorii să nu facă parte din comisia de inventariere. Reamintim că Hotărârea de Guvern prevede ca noua comisie de inventariere să fie comupusă din 5 membri: doi de la Secretariatul General al Guvernului, doi de la Ministerul Justiţiei şi unul de la ANP. "Toate aceste persoane care vor reinventaria arhiva SIPA sunt, aşadar, numite politic şi sub autoritate politică", spune Gîrbovan, adresând în acest context întrebări lui Victor Ponta, noul secretar general al Guvernului. "Este legitim, aşadar, să întrebăm noua conducere a SGG cine din cadrul acestei instituţii, după publicarea HG 410/2017, a intrat în arhiva SIPA şi pe cine noua conducere va delega să intre mai departe în arhivă", scrie Gîrbovan. Magistratul este de părere că "toate aceste incertitudini confirmă încă o dată cât de lipsit de încredere este procesul de reinventariere a arhivei SIPA, iniţiat într-un mod atât de netransparent de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader". "În aceste momente de nebuloasă politică, o comisie formată numai din oameni numiţi politic şi sub autoritate politică intră în arhiva SIPA şi are, implicit, acces necontrolat la informaţiile de acolo. Cât timp HG 410/2017 este în vigoare va exista mereu suspiciunea că decidenţii politici vor să folosească arhiva SIPA în interese proprii", mai spune preşedintele UNJR.

Pe aceeaşi reţea de socializare, ministrul demisionar de la Justiţie, Tudorel Toader, a anunţat că până acum nu a intrat nimeni în arhiva SIPA şi că urmează să ceară CSM consultări cu asociaţiile profesionale pentru a detaşa un magistrat care să facă parte din comisia de inventariere. "Comisia pentru arhiva SIPA nu a fost constituită, prin urmare încă nu a intrat nimeni în arhivă! Voi solicita CSM să se consulte cu asociaţiile profesionale, apoi să detaşeze un judecător sau procuror care, timp de trei ani, să facă parte din comisia pentru arhiva SIPA", a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Victor Ponta, secretar general al Guvernului, vizat direct de comentariul magistratului, a anunţat că nu va fi luată nicio decizie privind arhiva SIPA fără o consultare, precizând că va discuta cu premierul şi cu ministrul Justiţiei pentru a organiza o întâlnire în cel mai scurt timp. "Ca fost magistrat (actual vremelnic secretar general al Guvernului) o asigur pe doamna judecător Gîrbovan că absolut nicio decizie privind arhiva SIPA nu va fi luată fără o prealabilă şi serioasă consultare cu reprezentanţii magistraţilor. Voi discuta cu premierul şi ministrul Justiţiei şi vom organiza această consultare în cel mai scurt timp posibil", a scris Victor Ponta pe Facebook.