Prețurile au continuat să crească. Cât a urcat rata anuală a inflației

Prețurile de consum au continuat să crească în luna octombrie a acestui an, rata anuală a inflației urcând la 2,6%, de la 1,8% în septembrie, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,52% și a celor nealimentare cu 3,26%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate joi. Față de luna octombrie 2016, prețul serviciilor a scăzut cu 0,33%. "Rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2016 — octombrie 2017) față de precedentele 12 luni (noiembrie 2015 — octombrie 2016), calculată pe baza IPC, este 0,7%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 0,6%", precizează INS. Față de luna septembrie a acestui an, prețurile au urcat cu 1,28%, în octombrie, în condițiile în care mărfurile alimentare au fost mai scumpe cu 2,30%, cele nealimentare cu 1,74% iar serviciile cu 0,16%. Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 2,7% prognoza de inflație pentru finalul acestui an, de la 1,9% anterior.

Pentru finalul anului 2018, BNR estimează o rată a inflației de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se așteaptă la o rată a inflației de 3,1%. Conform BNR, depășirea limitei superioare a intervalului țintei în prima parte a anului 2018 se datorează în principal unor efecte statistice de bază asociate unor reduceri de taxe și impozite indirecte la începutul anului 2017, evoluției anticipate a componentelor exogene, dar și acumulării de presiuni inflaționiste asociate mediului intern, la nivelul inflației de bază. Calculată la taxe constante, rata inflației va atinge 3,3% în decembrie 2017, 3,1% la sfârșitul anului viitor și 2,9% la orizontul prognozei, septembrie 2019.