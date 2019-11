Prima victorie în Liga a V-a pentru AS Litoral Sport 2019 Corbu

În etapa a 14-a a Ligii a V-a constănţene la fotbal, în Seria Nord s-au înregistrat doar victorii ale gazdelor, iar ultima clasată, AS Litoral Sport 2019 Corbu şi-a trecut în cont primul succes din actualul sezon.

În Seria Sud am consemnat schimbarea liderului, Inter Ion Corvin profitând de înfrângerea celor de la Viitorul Cobadin pe teren propriu. În această serie gazdele s-au impus într-un singur joc, AS Pelinu Gold 2019 câştigând categoric derby-ul cu AS Pelinu 2016.

Rezultate - SERIA NORD:

Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Târguşor 4-0

Victoria Mihai Viteazu - Litoral Corbu 3-2

Flacăra Crucea - Steaua Speranţei Siliştea 5-2

AS Litoral Sport 2019 Corbu - Sportul Tortoman 5-1

Voinţa Săcele - Speranţa Castelu 4-2

Dunărea Ciobanu - Dacia Mircea Vodă 3-2

CS Peştera - CSO Murfatlar 6-1

CS Sharks Lumina a stat în această etapă.

Clasament: 1. Peştera 34p (golaveraj: 43-11), 2. Nicolae Bălcescu 28p (33-18), 3. Săcele 26p (45-15), 4. Castelu 22p (52-23), 5. Crucea 24p (37-22), 6. Corbu 22p (33-19), 7. Siliştea 19p (25-30), 8. Murfatlar 19p (31-41), 9. Târguşor 18p (34-34), 10. Mircea Vodă 16p (26-27), 11. Ciobanu 15p (30-35), 12. Tortoman 14p (20-36), 13. Lumina 12p (30-45), 14. Mihai Viteazu 10p (17-55), 15. Corbu 2019 3p (20-63).

Rezultate - SERIA SUD:

AS Viişoara - Inter Ion Corvin 2-3

Avântul Comana - Sport Prim Oltina 1-1

Unirea Topraisar - CS Poseidon Limanu 3-4

Viitorul Cobadin - CS Negru Vodă 2-3

Olimpia Constanţa - Danubius Rasova 0-6

Fulgerul Chirnogeni - FC Mereni 1-1

AS Pelinu Gold 2019 - AS Pelinu 2016 11-3

AS Kinder Constanţa - AS Săgeata Stejaru 2019 Constanţa 1-5

Clasament: 1. Ion Corvin 31p (golaveraj: 39-21), 2. Rasova 30p (43-25), 3. Cobadin 28p (48-21), 4. Comana 28p (33-11), 5. Oltina 26p (48-24), 6. Pelinu Gold 2019 25p (60-23), 7. Negru Vodă 24p (33-20), 8. Mereni 21p (41-35), 9. Săgeata Stejaru 2019 21p (37-36), 10. Olimpia 21p (23-29), 11. Viişoara 15p (26-36), 12. Chirnogeni 10p (21-46), 13. AS Kinder 9p (21-35), 14. Poseidon Limanu 9p (23-44), 15. Topraisar 9p (21-69), 16. Pelinu 2016 5p (13-55).