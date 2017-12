Primarul Iașiului, scos pe tușă în PSD

18:24:18 / 22 Februarie 2017

Faptul ca n-ati fost fricos ca altii

Si mai ales ca n-ati fost lingau si sluga prea-plecata,v-a adus o "pedeapsa" nemeritata.Sunteti printre putinii care au spus lucrurilor pe nume si ati tras semnalul de alarma.Ce sa zic,"v-au luat boii de la bicicleta".Oamenii de bun simt va apreciaza si oricum aveti mult mai mult de castigat in viitor.Personal,am observat in general, ca atunci cand esti jigodie si personaj cu caracter infect ai mult de pierdut mai ales pe termen lung.Consider ca sunteti un exemplu de onoare pentru lingaii din partid!Bravo pentru demnitate si succes!Iasiul are un primar cu spatele drept.